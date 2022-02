Vestea anului în tenis! Ce au decis Roger Federer și Rafael Nadal

Roger Federer și Rafael Nadal anunță o veste uriașă pentru fanii tenisului.

Ei vor reveni la Laver Cup. După ce au făcut echipă la ediția inaugurală, cea din 2017, dar și în 2019, "Fedal" își va face apariția și la ediția din 2022 a Laver Cup, ediție ce va avea loc în perioada 23-25 septembrie 2022 la Londra.

Sub bagheta căpitanului Bjorn Borg, cei doi jucători legendari vor reprezenta echipa Europei în încercarea de a câștiga Laver Cup pentru a cincea oară consecutiv, în duelul cu echipa Restului Lumii.

Într-o variantă ideală, alături de Nadal și Federer ar putea fi și Djokovic, Medvedev, Zverev, Tsitsipas și Berretini, adică spuma teniuslui masculin actual.

La momentul actual, cel mai bine cotat jucător de tenis din afara Europei este canadianul Felix Auger Alissiame (9 ATP), urmat de conaționaul său Denis Shapovalov (12 ATP).

