Cum au fost păcăliți doi turiști la un restaurant din Mykonos, unde au plătit o masă de 810 dolari. Capcana întinsă de personalul grec

Un cuplu de turiști a primit o notă de plată de 860 de dolari după ce a mâncat și băut ceva la un cunoscut restaurant din Mykonos, unde proprietarul își apără prețurile exorbitante.

Jessica Yarnall, în vârstă de 31 de ani, și Adam Hagaun, în vârstă de 30 de ani, americani din Montana, au povestit pățania lor de la DK Oyster, restaurant - bar de pe plaja Platys Gialos din Mykonos, cu scopul ca cei care ajung acolo să fie atenți și să nu ajungă în situația lor.

Ei au consumat două mojito, patru picioare de crab și o salată grecească și au primit o notă de plată în valoare de 860 de dolari, o sumă care i-a lăsat fără glas.

Cei doi spun că personalul le-a prezentat o băutură "shot glass" despre care au spus că este un exemplu de mojito de 26,80 dolari dar că mojito-urile lor erau altele, la 107 dolari pe băutură.

Meniul făcea să pară că este 40 de dolari pentru un picior de crab, dar în realitate era 40 de dolari pentru un gramaj minim de picior de crab, necesar pentru a plasa o comandă.

Au economisit doi ani pentru vacanță

Jessica spune că a rămas mască în fața sumei șocante, dar a spus că personalul a insistat să plătească, așa că au achitat nota de plată în numerar și au plecat.

Jessica și Adam, muncitor în construcții, au petrecut doi ani economisind pentru călătorie și au călătorit la Atena, Mykonos și Santorini. Ea a subliniat că s-au așezat la masă doar pentru că meniul dădea impresia că este accesibil.

"Erau chelneri afară care încercau să facă oamenii să intre. Ne-au întrebat dacă vrem să mâncăm și am spus că vom lua o băutură. Am cerut un meniu cu prețuri pentru a mă asigura că se încadrează în gama noastră de prețuri. Meniul ne dădea impresia că este un loc foarte accesibil pentru a mânca. Ne-am așezat și am discutat dacă să mâncăm sau nu. Au fost foarte insistenți. Ne-am gândit că poate așa este tradiția la ei și nu am vrut să fim nepoliticoși. Am întrebat ce ne recomandă și au spus că picioare de crab și o salată grecească, așa că am spus bine, stați să ne gândim, da ei deja au început să aducă pâine. Ne-am gândit că, în cel mai rău caz, ar fi 300 de dolari. Ne așteptam să fie un pic mai scump, dar nu atât de mult pe cât a fost, având în vedere calitatea mâncării", a precizat ea.

Și scump și fără calitate

Jessica spune că, în timp ce se aflau la masă, au văzut și alți clienți speriați de propriile facturi. Femeia a mai precizat că, din cauza facturii astronomice, cuplul a trebuit să reducă cheltuielile pentru restul călătoriei lor.

Tot femeia susține că, pe lângă faptul că a fost cea mai scumpă masă în oraș pe care au avut-o vreodată, a fost și cea mai proastă.

Pe site-ul lor, DK Oyster de lângă plaja Platys Gialos este descrisă ca fiind "destinația de lux și stil" în "una dintre destinațiile de top din lume".

Nu este prima dată când restaurantul cu pricina îi ia pe turiști prin surprindere. Alex și Lindsey Breen, în vârstă de 40 de ani, din Canada, au rămas stupefiați când au fost loviți cu o notă de plată de 410 dolari după ce au intrat pentru o "gustare rapidă" în luna de miere, în luna mai.

Mykonos este adesea privită ca o destinație de vacanță pentru americanii bogați și celebri. Vedete de fotbal, vedete de la Hollywood, cântăreți și modele merg acolo în fiecare vară pentru celebrele petreceri din cluburi.