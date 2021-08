Compozitorul şi vocalistul Avishai Cohen, alături de renumitul dirijor John Axelrod la Festivalul „Enescu” 2021

Celebrul contrabasist Avishai Cohen va interpreta, la Sala Radio, pe 19 septembrie, noul său album „Two Roses” alături de Orchestra Simfonică din Bucureşti, condusă de dirijorul John Axelrod, cu Elchin Shirinov la pian şi Roni Kaspi la percuţie, în cadrul secţiunii Muzica Secolului XXI a Festivalului Internaţional „George Enescu”. Publicul o va asculta, în acelaşi program, şi pe cunoscuta pianistă venezueleană Gabriela Montero.



News.ro prezintă portretele artiştilor şi formaţiilor incluse în seria Muzica Secolului XXI în programul Festivalului (28 august - 26 septembrie).

Avishai Cohen este un faimos contrabasist, compozitor şi vocalist israelian. Până la 22 de ani, Cohen a locuit cu intermitenţe în SUA şi Israel. La 22 de ani, după stagiul militar obligatoriu, unde a interpretat vreme de 2 ani în cadrul orchestrei armatei israeliene, Avishai s-a mutat la New York, loc unde a început cariera de muzician.

Creaţia sa cuprinde un melanj de genuri - de la jazz şi pop, la melodii clasice şi arabo-israeliene, prin care Cohen transmite un mesaj de unitate publicului său.

Tânărul israelian a avut un început de carieră dificil, a cântat pe străzi şi a lucrat în construcţii pentru a se întreţine. Aceşti paşi mărunţi au conferit muzicii sale autenticitate. A studiat şi s-a perfecţionat, fiind permeabil la multiple genuri muzicale, experimentându-le şi adăugându-le treptat în creaţia sa.

Astfel, Avishai Cohen şi-a perfecţionat abilităţile de interpret şi compozitor.

Totuşi, deşi a fost deschis la diverse influenţe muzicale, el şi-a îndreptat în cele din urmă creativitatea către muzica ce îi conferea împlinire şi îi dădea un sens.

Din acest proces se poate remarca un album celebru ale sale - „Aurora”, lansat în 2009, unde a introdus piese în limba ladino – limba vorbită de evreii sefarzi.

"Găsesc atât de multă onestitate, adevăr şi inocenţă în aceste cântece, încât am vrut să păstrez limba şi tradiţia şi să îi fac pe oameni să o cunoască", declara Cohen, la lansare, în 2009.

În Aurora, dar şi în celelalte creaţii ale sale, Avishai Cohen s-a înconjurat de o nouă familie muzicală - un proiect unic care a îmbinat jazzul, muzica clasică şi tradiţiile sefarde, găsind mediul perfect pentru a se exprima pe deplin ca artist.

De-a lungul carierei sale, a introdus în arta creată toate limbile, culturile şi stilurile muzicale de care se simţea apropiat (ebraică, engleză, arabă, spaniolă şi ladino), iar deschiderea pentru interpretarea vocală i-a permis să atingă un nivel şi mai înalt de comunicare cu publicul, dar şi să atragă ascultători şi fani dincolo de graniţele jazzului.



John Axelrod este recunoscut drept unul dintre cei mai renumiţi dirijori ai lumii. Căutat de orchestrele internaţionale, cu un repertoriu divers, un program inovator şi un stil carismatic de interpretare, Axelrod este un creativ al profesiei sale.

Din 1996, Axelrod a dirijat peste 176 de orchestre din întreaga lume, 33 de opere şi 60 de premiere mondiale. Printre legăturile sale pe termen lung, invitaţii şi înregistrări cu orchestre renumite se numără NDR Sinfonieorchester Hamburg, Leipzig Gewandhaus Orchestra, Dortmund Symphoniker, Dusseldorf Symphoniker, Filarmonica della Scala, Orchestra Sinfonica della RAI Torino, Orchestra Teatro La Fenice din Veneţia, Orchestra din Paris, Oslo Philharmonic Orchestra sau Prague Radio Symphony Orchestra.

Din 2013, John Axelrod este fondator al Asociaţiei CultureALL din Elveţia, care colaborează cu UNESCO, comisionează compozitori, ajută la dezvoltarea tinerilor muzicieni şi oferă acces la evenimente culturale şi de patrimoniu pentru membrii defavorizaţi ai comunităţii.

„Two Roses” este o combinaţie de compoziţii cu influenţe variate - muzică afro-caraibiană, melodii din folclorul israelian, compoziţii cu motive din Orientul Mijlociu, nuanţe nord-africane, slave şi ruseşti - toate împletite pentru a crea o experienţă multiculturală unică.

John Axelrod a dirijat şi concertul din cadrul Finalei de Pian de la Concursul Enescu 2020/2021.



Pe scena Sălii Radio, în acelaşi program, din 19 septembrie, publicul o va asculta şi pe celebra pianistă venezueleană Gabriela Montero. Montero este o interpretă creativă şi vizionară, recunoscută pentru muzicalitatea excepţională şi capacitatea de improvizaţie.

Gabriela Montero a interpretat până în prezent cu unele dintre cele mai importante orchestre din lume, printre care: orchestrele filarmonice din New York, Los Angeles, Rotterdam, Oslo, orchestrele filarmonice Gewandhausorchester Leipzig, NDR Sinfonieorchester Hamburg, Zürcher Kammerorchester, Academy of St. Martin in the Fields sau Australian Chamber Orchestra.

Câştigătoare a celui de-al IV-lea premiu Internaţional Beethoven, Gabriela Montero militează pentru drepturile omului, vocea sa având un puternic ecou şi dincolo de sala de concert.

Montero a fost numită Consul Onorific de către Amnesty International în 2015, iar Human Rights Foundation i-a oferit recunoaştere pentru munca remarcabilă şi angajamentul său continuu în apărarea drepturilor omului în Venezuela.

Muzica secolului XXI - concept din 2017

Muzica secolului XXI este un concept nou, introdus în programul Festivalului „Enescu” în 2017, la iniţiativa directorului artistic Vladimir Jurowski. Ceea ce este specific pentru această secţiune este că mari interpreţi internaţionali cântă împreună cu muzicieni români lucrări ale unor compozitori cunoscuţi care vin la Bucureşti pentru Festival.

A luat naştere din dorinţa de a crea o punte de legătură între publicul român şi actualitatea compoziţiei internaţionale. Seria aduce pe scena Sălii Radio unele dintre cele mai importante creaţii ale prezentului, semnate de compozitori reputaţi, unii dintre ei fiind prezenţi şi ca solişti ai propriilor lucrări: între alţii, Pascal Dusapin, Dan Dediu, Tim Benjamin, Salvatore Sciarrino, Avishai Cohen şi Fazil Say.

Contactul muzicienilor români cu creaţia contemporană internaţională este întărit graţie iniţiativei Festivalului „George Enescu” de a dedica şase din cele şapte concerte ale seriei orchestrelor româneşti.

Alături de dirijori invitaţi precum John Axelrod, Jessica Cottis sau Alexander Liebreich, ediţia din 2021 aduce pe scenă orchestrele Filarmonicilor din Cluj-Napoca, Bacău, Timişoara, Iaşi, Sibiu şi Orchestra Simfonică Bucureşti.