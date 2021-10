Pet Shop Boys va concerta la Arenele Romane din Bucureşti. Când vor fi puse în vânzare biletele

Duo-ul Pet Shop Boys va concerta la Arenele Romane din Bucureşti pe 4 iulie, iar evenimentul va avea loc cu respectarea măsurilor impuse la acel moment, au precizat organizatorii, BestMusic Live Concerts.

Biletele vor fi puse în vânzare pe 21 octombrie, la ora 12:00, în reţeaua iabilet.ro.

Evenimentul programat pentru anul viitor la Bucureşti face parte din turneul mondial „The Greatest Hits Live” şi va reprezenta al doilea concert al grupului englez în România în decurs de 14 ani.

Cu mai mult de 20 de single-uri în Top 10 UK şi patru No. 1 - „West End Girls", „It's a Sin", „Always on My Mind" şi „Heart" -, Pet Shop Boys reprezintă unul dintre cele mai influente şi populare grupuri britanice.

Fondat în 1981, la Londra, de Neil Tennant şi Chris Lowe, grupul a fost listat în ediţia 1999 a The Guinness Book of Records ca cel mai de succes duo din istoria muzicii britanice.

A lansat 14 albume de studio, vândute în peste 100 de milioane de copii la nivel mondial, a fost recompensat cu trei premii Brit şi şase nominalizări la Grammy. Între single-urile de succes se numără „Go West”, „Opportunities (Let's Make Lots of Money)" şi „What Have I Done to Deserve This?", duet cu Dusty Springfield.