Festivalul Neversea 2021, amanat pentru anul viitor. Motivele anuntate de catre organizatori

Festivalul Neversea 2021, unde cap de afis erau cei de la Black Eyed Peas, a fost amanat pentru 2022, au anuntat organizatorii vineri, 2 iulie. Acestia sustin ca decizia a fost luata din cauza ca timpul a fost prea scurt pentru ca evenimentul de la malul marii sa fie tinut in cadrul actualelor conditii de pandemie.

Potrivit unui comunicat transmis vineri, "din cauza timpului extrem de scurt pentru organizarea festivalului in actualele conditii de pandemie, am fost nevoiti sa luam cea mai dificila decizie de pana acum. Dupa o analiza atenta a optiunilor noastre, printre care s-a numarat si mutarea Neversea in toamna, am decis sa nu obligam pe nimeni sa faca vreun compromis in privinta experientei avute - fie el spectator, membru al echipei tehnice sau artist".

In luna mai, organizatorii Festivalului Electric Castle au anuntat ca evenimentul nu va avea loc nici in acest an, editia a opta fiind amanata pentru 2022.