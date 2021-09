Metallica marchează aniversarea de 30 de ani a albumului "The Black Album", prin publicarea "The Black Album" remasterizat şi "The Metallica Blacklist". Formatia a colaborat cu 53 de artişti din toate genurile muzicale şi din toată lumea pentru "The Metallica Blacklist" iar toate vânzările vor fi donate mai multor organizaţii caritabile.



"The Black Album" este una dintre cele mai reuşite înregistrări comerciale şi apreciate de critici din toate timpurile. Lansarea din 1991 nu numai că a oferit trupei Metallica primul său album #1 în peste 10 ţări, dar single-urile "Enter Sandman", "The Unforgiven", "Nothing" Else Matters", "Wherever I May Roam" şi "Sad But True" au cucerit topurile muzicale şi au consolidat succesul albumului. Discul rămâne cel mai bine vândut al Nielsen Soundscan din ultimii 30 de ani.

Pentru a celebra cea de-a 30-a aniversare, materialul "The Black Album", certificat cu platină de 16 ori, premiat cu Grammy, este remasterizat pentru o calitate superioară a sunetului si va fi disponibil în mai multe configuraţii, începând cu 1 octombrie, inclusiv vinil dublu LP de 180 grame, CD standard şi 3 CD ediţie extinsă.

Cu mult mai mult decât un simplu album tribut, "The Metallica Blacklist" sărbătoreşte influenţa durabilă a acestei etape muzicale cu unul dintre cele mai ambiţioase proiecte concepute vreodată de echipa Metallica: artişti din genuri muzicale diferite, generaţii, culturi, continente diverse, fiecare contribuind la o interpretare unică a melodiei preferate de pe album.

Piesele de pe "The Metallica Blacklist" reunesc 53 de compozitori, cântăreţi, artişti country, artişti de muzică electro şi hip hop, care îşi împărtăşesc dragostea faţă de aceste melodii, alături de artisti punk-rockeri, indie, rock, metal, si multe alte genuri. Profiturile obtinute din vânzarea albumului vor fi împărţite, în mod egal, între mai multe organizaţii caritabile şi fundaţia All Within My Hands.

"The Metallica Blacklist" este un omagiu adus albumului "The Black Album" şi include trupe care au împărtăşit scene cu Metallica, alături de artişti mai tineri decât albumul original, potrivit Universal Music.