Jim Morrison - La 50 de ani de la moartea artistului, mormantul din cimitirul Pere-Lachaise ramane una dintre principalele atractii

Moartea la 3 iulie 1971 la Paris a cantaretului Jim Morrison, ingropat la Pere-Lachaise, ramane una dintre principalele atractii ale cimitirului. Din timpul vietii, muzicianului i-a placut sa se plimbe pe aleile umbroase cu pietre neregulate din Pere-Lachaise, sa-l viziteze pe Oscar Wilde citind din Rimbaud si Verlaine. Sambata se implinesc 50 de ani de la moartea lui Jim Morrison, inmormantat aici, sectorul 6, randul 2, aleea 5.

Pe 7 iulie 1971, erau doar cinci persoane, intre care cineasta Agnes Varda, apropiata a cantaretului, care au asistat in inhumarea sa. Mormantul lui Morrison a devenit de-a lungul anilor unul dintre cele mai vizitate din Pere-Lachaise.

Ca in fiecare an la aceasta data, vin aici multi fani, dar si "echipe de supraveghere", spune Sylvain Ecole, seful serviciului cimitirelor pariziene. Caci mormantul lui Jim Morrison atrage "oameni cu idei bizare".

De-a lungul anilor a fost nevoie sa fie sterse graffiti-urile de pe mormant si de pe cele vecine, sa fie protejat un copac de guma de mestecat care era lipita si instalate bariere pentru a evita ca vizitatorii sa se aseze pe mormant sau sa depuna sticle si alte ofrande. Fanii se consoleaza punand acum lacate pe balustradele metalice.

Jim Morrison starneste astfel de reactii, din mai multe motive. Varsta sa tanara - face parte din celebrul "club" al starurilor rock care au murit la 27 de ani - reputatia, frumusetea de asemenea, au contribuit la creearea mitului. Mai ales ca adevaratele circumstante ale mortii sale la 3 iulie 1971 raman neclare. Exista chiar mai multe versiuni.

Potrivit versiunii oficiale, Jim Morrison a murit in propria cada, in urma unui infarct. Cu toate acestea, pe fatada, pe o hartie este mesajul "Jim Morrison nu a murit aici".

Jurnalistul si scriitorul Sam Bernett afirma in cartile sale ca simbolul muzicii rock a murit din cauza unei supradoze in toaletele unui club din Paris, "Rock'n'Roll Circus", la care era manager. "Chipul sau era gri, ochii inchisi, avea sange sub nas, o spuma albicioasa in jurul gurii", scrie el in "Jim Morrison, la verite" (editura Rocher).

Cantareata Marianne Faithfull asigura intr-un interviu pentru Mojo ca Jean de Breteuil, dealer al starurilor si prieten in epoca, este cel care i-a furnizat o doza fatala.

Morrison se afla la Paris dupa ce a ajuns pe 17 martie 1971 pentru a fi cu partenera sa, Pamela Courson, cunoscuta consumatoare de droguri. Fugind din Statele Unite si de un proces pentru "comportament indecent" si "betie in public", el a locuit mai intai la Hotelul George V, apoi intr-un apartament de pe strada Beautreillis 17, in cartierul Le Marais. Dupa ce a parasit The Doors, el s-a dedicat scrisului.

Este ingropat la Pere-Lachaise nu doar pentru ca aprecia locul, ci si pentru ca a-i fi repatriate ramasitele in tara natala ar fi fost "contrar cu starea de spirit in care se afla". Pamela Courson a decis sa fie inmormantat acolo, pentru ca artistul nu se intelegea cu familia si formatia sa. Locul a fost ales departe, nu la marginea aleii, ci in inconjurat de alte morminte, mai putin accesibil. Ceea ce face ca admiratorii sai sa ajunga cu greu aici.

Pe mormant este un simplu bloc de granit, o inscriptie in greaca veche care intriga. Ea inseamna "Esti credincios demonilor tai" sau "Esti acolo din cauza demonilor tai". Tatal lui Jim Morrison, un ofiter de Marina, cu care cantaretul nu se intelegea, este cel care a pus inscriptia.

Daca moartea lui Morrison este inconjurata de mister, si existenta post-mortem este insotita de zvonuri. Principala, ca mormantul este gol. "Este acolo!", asigura Sylvain Ecole, destul de amuzat de aceasta legenda urbana.

Pentru fostul ghid Alain Bauer, "tinerii nu-l mai cunoscpe Jim Morrison. A devenit o legenda. Se stie legenda, nu si personajul sau opera sa".