Festivalurile verii 2021. Ce concerte si evenimente muzicale au fost anuntate pentru sezonul estival

Dupa un an si jumatate de pandemie, in sfarsit pare ca numarul cazurilor scade tot mai mult, astfel incat s-a dar drumul la evenimente. Dupa ce, in urma cu un an, cele mai asteptate festivaluri nu au putut sa se organizeze, acum a venit momentul ideal pentru a recupera si pentru a simti din nou energia unica pe care o dau acestea.

Festivalurile verii 2021

1. Mentor Rock Gathering "In Memoriam Adi Barar"

Festivalul Mentor Rock Gathering "In Memoriam Adi Barar" are loc in perioada 2-4 iulie, in Summer Camp Brezoi, Judetul Valcea. Cargo a anuntat ca isi doreste ca, prin acest eveniment, sa celebreze spiritul lui Adi Barar, un simbol al rockului romanesc.

Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva COVID-19 si este necesar sa fi trecut minim 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Este permis accesul si pentru persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.

2. Garana Jazz Festival 2021

Garana Jazz Festival XXII va avea loc intre 12 si 15 iulie. Garana, satul dintre munti, va gazdui patru zile de concerte si experiente muzicale dedicate pasionatilor de jazz.

Concertele se vor desfasura pe trei scene: in Poiana Lupului, Biserica Catolica din satul Valiug si Hanul La Rascruce, locul in care a avut loc prima editie a festivalului, in urma cu 22 de ani.

Este permisa participarea la festival doar pentru:

- persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

- persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS- CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.

- persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu SARS- CoV-2, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care sa dovedeasca prezenta de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior desfasurarii festivalului).

Purtarea mastii in spatiul festivalului este obligatorie, la fel si pastrarea distantei de 2 metri intre participanti.

Minorii sunt exceptati de la prezentarea dovezilor medicale necesare participarii la festival si de la verificarea in Registrul electronic national de vaccinare. Cei peste 5 ani vor purta masca.

Langa intrarea in incinta festivalului va exista un laborator mobil unde cei care doresc pot efectua, contra cost, un test rapid antigen (Sars-Cov-2).

3. Neversea 2021

Organizatorii Neversea au anuntat ca festivalul va avea loc in 2021, pe plaja Neversea, din Constanta. Initial, era programat in intervalul 8-11 iulie, dar apoi au transmis ca se va reprograma, iar data nu a fost inca comunicata.

Printre artistii care au reconfirmat prezenta la festival se numara Tyga, Dimitri Vegas Like Mike, Black Eyed Peas, Don Diablo, Nicky Romero, Tchami si Ummet Ozcan B2B Brennan Heart.

Peste 90% dintre posesorii de abonamente si bilete pentru editia din 2020 si-au transformat biletele si abonamentele in varianta ANYTIME Pass, care le asigura accesul, la alegere, la una dintre urmatoarele 3 editii Neversea.

4. Let's MEAT at the Festival

Let's MEAT at the Festival are loc in perioada 9-11 iulie la Summer Camp Brezoi, judetul Valcea. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva COVID-19 si este necesar sa fi trecut minim10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Este permis accesul si pentru persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.

Printre artistii care vor urca pe scena se numara Antract, Taxi, Fara Zahar si Bosquito.

5. Electric Castle Special

Electric Castle Special este o editie aparte, ce se va desfasura in centrul orasului Cluj-Napoca si la Bontida in perioada 6-15 august. Este un eveniment diferit, ce se va desfasura in peste 30 de locatii din Cluj, pe parcursul mai multor zile.

Castelul Banffy din Bontida va fi locul de start al acestui eveniment. Organizatorii au transmis ca toate evenimentele din cadrul EC_Special vor avea loc respectand normele pe care autoritatile le vor impune pentru perioada de derulare.

6. Summer Well 2021

Summer Well 2021 va avea loc in perioada 12-15 august pe Domeniul Stirbey din Buftea. Aceasta editie este reprogramarea celei din vara lui 2020. Astfel, bilete deja achizitionate vor fi valabile pentru editia din 2021.

Accesul este permis doar persoanelor vaccinate.

Printre trupele confirmate pana acum se numara Woodkid, Balthazar si L'Imperatrice. Acestora li se adauga Golan, Modeselektor, Lola Marsh, Fatoumata Diawara, The Kryptonite Sparks, Dimitri's Bats, Hip Hop la Feminin si Orchestra Simfonica Bucuresti ce va concerta in cadrul Night Picnic.

7. Music at Flight Festival 2021

In perioada 27-29 august va avea loc Music at Flight Festival la Aerodromul Cioca din Timisoara. Referitor la regulile de acces, organizatorii au transmis ca vor fi aplicate toate normele de siguranta, iar evenimentul se va desfasura respectand legislatia in vigoare.

Artistii care vor urca pe scena: Subcarpati, Vita de Vie, Golan, Robin and the Backstabbers, Moonlight Breakfast, Cred ca Sunt Extraterestru Yardie Flo (Basska), om la luna, Melting Dice, K-LU.

8. Jazz in the Park 2021

Jazz in the Park 2021 va avea loc in perioada 2-5 septembrie, in mai multe locuri din Cluj-Napoca, printre care Parcul Etnografic, Iulius Parc, Parcul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara si Muzeul de Arta.

Festivalul se va deschide joi, 2 septembrie, cu un concert in Iulius Parc. In celelalte trei zile vor avea loc zeci de concerte, workshopuri, evenimente speciale si multe alte activitati legate de muzica.

9. UNTOLD Festival 2021

UNTOLD Festival se va desfasura in intervalul 9-12 septembrie 2021, pe Cluj Arena, in Cluj-Napoca.

Organizatorii au anuntat primul val de artisti ce vor urca pe scena festivalului. Este vorba de David Guetta si Martin Garrix. Alaturi de ei, sunt confirmati si Dimitri Vegas Like Mike, ce au fost nelipsiti de la UNTOLD, inca de la prima editie, din 2015. DJ-ii Steve Aoki, Alok si Afrojack vor veni si ei la festival in 2021, precum si DJ Snake, Lost Frequencies, AboveBeyond, Benny Benassi si Martin Solveig. Iubitorii de muzica live ii vor putea asculta in acest an pe The Script, Parov Stelar si pe rapper-ul american TYGA, care vine pentru prima data pe scena principala UNTOLD.

La eveniment pot participa persoanele vaccinate, care prezinta un test COVID-19 negativ, dar si care au trecut prin boala, prezentand un certificat de anticorpi.

10. SAGA Festival 2021

Iubitorii de muzica EDM si tehno se pot bucura de experienta SAGA Festival cu un line-up complex ce include peste 50 de artisti cunoscuti la cele mai mari festivaluri din lume. Evenimentul va avea loc in perioada 10-12 septembrie in Parcul Izvor din Bucuresti.

Pe scena principala SAGA Festival vor urca Alan Walker, Clean Bandit (DJ Set), Don Diablo, John Newman, Mike Williams, Morten, Nervo, Regard, Salvatore Ganacci, Sigala, Tiesto, Timmy Trumpet, Topic, Vini Vici, WW.