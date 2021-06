David Guetta si-a vandut catalogul muzical pe o suma uriasa

David Guetta, producatorul care a lansat "Titanium", "I Got A Feeling" si "Hey Mama", si-a vandut catalogul muzical companiei Warner Music pentru o suma cu noua cifre.

Starul francez a castigat 100 de milioane de dolari (72 de milioane de lire sterline) in urma contractului, care include si viitoare inregistrari, au declarat surse apropiate negocierilor pentru BBC.

Actiunea vine dupa ce si cataloagele muzicale ale lui Bob Dylan si Paul Simon au fost vandute pentru sume uriase.

Guetta este una dintre cele mai importante figuri din pop si dance ale secolului XXI.

Artistul in varsta de 52 de ani a vandut 50 de milioane de discuri si a acumulat peste 14 miliarde de vizualizari online. A lucrat cu Rihanna, Bruno Mars, Justin Bieber, The Black Eyed Peas, Nicki Minaj si Sia.

Si-a inceput cariera ca DJ la Paris si Ibiza, devenind cunoscut cu un remix neautorizat al melodiei "Heroes" a lui David Bowie.

Prima piesa numarul unu in topurile din Marea Britanie a fost "When Love Takes Over" din 2009, inregistrata cu Kelly Rowland de la Destiney's Child.

David Guetta, nascut pe 7 noiembrie 1967, la Paris, este un DJ si producator muzical francez de muzica house. Si-a lansat albumul de debut, "Just a Little More Love", in 2001, ce a fost urmat de discuriule "Guetta Blaster" (2004) si "Pop Life" (2007). Materialul discografic care i-a adus celebritatea se intituleaza "One Love" si a aparut pe piata in anul 2009. Acel album contine trei piese care au ajuns pe prima pozitie in topul britanic si pe pozitii fruntase in cel american - "When The Love Takes Over" (cu Kelly Rowland), "Gettin' Over You" (cu Chris Willis, Fergie si LMFAO) si "Sexy Bitch" (cu rapperul Akon). A castigat de doua ori premiul Grammy.

Universal Music Group a cheltuit 300 de milioane de dolari (288 de milioane de lire sterline) pentru a achizitiona catalogul de cantece ale lui Bob Dylan; in timp ce Sony Music Group a platit 1,4 miliarde de dolari (1 miliard de lire sterline) pe cataloage muzicale achizitionate in sase luni - inclusiv cel al lui Paul Simon.