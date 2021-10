Coperta unui celebru album Nirvana ar putea fi modificată în urma acuzațiilor de pornografie infantilă

Coperta unui celebru album Nirvana, Nevermind, ar putea fi modificată în urma acuzațiilor de pornografie infantilă aduse de un bătbat care a apărut pe copertă atunci când era bebeluș.

Anunțul a fost făcut de Dave Grohl, după ce bărbatul a intentat un proces pentru pornografie infantilă.

"Am multe idei referitoare la modalitatea prin care am putea modifica acea copertă, dar mai vedem ce se întâmplă", a declarat toboşarul formaţiei, în vârstă de 52 de ani, pentru publicaţia The Sunday Times. "O să vă anunţăm. Sunt sigur că vom veni cu idei bune", a completat Grohl.

Spencer Elden, în vârstă de 30 de ani, a cărui poză de pe vremea când era bebeluş apare pe coperta albumului, a demarat în august o acţiune în instanţă împotriva lui Grohl, a altor membri Nirvana şi a mai multor case de discuri, afirmând că distribuţia la scară globală a albumului echivalează cu o afacere de trafic sexual.