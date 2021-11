Cântărețul Bryan Adams, testat pozitiv pentru a doua oară în această lună

Cântărețul rock canadian Bryan Adams a anunțat că va merge la spital în Italia, după ce a fost testat pozitiv pentru COVID pentru a doua oară într-o lună.



„Iată-mă, tocmai am ajuns la Milano și am fost testat pozitiv pentru a doua oară într-o lună pentru COVID. Așa că am plecat la spital. Vă mulțumesc pentru susținere”, a scris artistul pe Instagram.

Adams - care ar fi fost vaccinat - fusese anterior testat pozitiv pe 31 octombrie, deși nu avea niciun simptom, scrie BBC.com.