Rapperul Bitză dezvăluie povestea hit-ului „Mama Spunea”, dar și motivul pentru care a părăsit România VIDEO

Considerat un pilon important în dezvoltarea hip-hopului românesc, Bitză a revenit pe scena rap-ului de la noi cu piesa Mama Spunea, în colaborare cu Tata Vlad.

Lansată în urmă cu trei săptămâni, piesa se bucură de un succes colosal pe toate platformele digitale și este într-o continuă creștere.

O piesă care îmbină rap-ul old school cu emoțiile și sentimentele, legată de cele mai importante sfaturi ale mamei, Mihai Biță, pe numele real, a vorbit despre povestea ultimului său hit.

Mama Spunea are dublă „cetățenie”

Lucrată în urmă cu doi ani și jumătate, Mama Spunea are dublă cetățenie. Bitză a început să lucreze la piesă în perioada în care se afla în Spania, împreună cu Tata Vlad, continuând-o acasă, în România. Plăcut impresionat de versuri și de povestea piesei, Tata Vlad a decis să colaboreze cu Bitză și să o lanseze împreună.

„Piesa a fost scrisă pe bucăți. Am început instrumentalul și jumătate de refren în Spania și i le-am arătat lui Vlad. A fost foarte încântat. Versurile le-am terminat când m-am întors în țară, din Spania. Am zis să am o infuzie de inspirație locală. Ulterior i-a plăcut și lui Vlad să fie pe piesă, el știind-o dinainte. I s-a părut tare și a decis să lucrăm împreună la ea și să o lansăm”, povestește Bitză, unul dintre artiștii casei de discuri Roton.

17 ani de la ultima colaborare cu Tata Vlad

Și totuși, au trecut 17 ani de la ultima colaborare cu Tata Vlad. În anul 2004, Bitză și Tata Vlad au lansat piesa Următorul Pas, melodie ce s-a bucurat de un succes inedit la vremea aceea. Cât despre motivul pentru care cei doi artiști nu au mai lansat nicio piesă de aproape două decenii, Bitză a precizat:

„Eu am lucrat zeci de piese cu Vlad, însă nu pe cariera solo a unuia dintre noi. Asta este singura piesă pe care am făcut-o cu el și a apărut în România. Sunt părți pe care le-am lucrat împreună când eram în Spania. Sunt alte părți, de exemplu producția, pe care Vlad le-a lucrat separat. Eu fiind în România, i-am trimis track-urile, iar el s-a ocupat de producție. La fel și mix-ul și master-ul, au fost 100% în Spania, în studioul pe care Vlad îl are acolo”.

Pe lângă versurile care ne transformă din adulți în copiii de altădată, o poveste aparte stă și în spatele videoclipului. Clipul piesei Mama Spunea îi înfățișează pe Bitză și pe Tata Vlad în mai multe cadre din diferite zone ale Bucureștiului, cei doi încercând să facă un „mic paralelism între stradă, de unde plecăm toți, și momentul în care pleci de pe stradă, când ieși din cartier”.

„Am încercat să sugerăm că, pe baza sfaturilor mamei, poți să te duci într-un loc mai bun, și nu mă refer la Rai (n.r. râde). Clipul s-a filmat în București, pe stradă, în câteva locații. Am filmat la Palatul Odeon și undeva pe un acoperiș, de pe un bloc din Piața Victoriei. Vlad și-a dedicat câteva zile în mod special pentru filmarea clipului. El locuind în Spania, a trebuit să planificăm destul de exact apariția asta”, explică Bitză.

Mulți îl caracterizează drept „băiatul dur de cartier”, însă, în realitate, Bitză are o latură mai sensibilă decât se așteaptă toți cei care îi urmăresc activitatea profesională. Artistul are o relație cum nu se mai poate mai bună cu familia sa, în special cu mama, sora și cu nepoții lui:

„Am o relație foarte bună cu familia mea, o relație foarte apropiată cu mama, cu sora mea, cu nepoții. Tatăl meu a plecat dintre noi în urmă cu 20 de ani. În mare, piesa se referă la sfaturile mamei mele, se referă în general la lucruri pe care le poți folosi de-a lungul vieții. În teorie, părinții, mama, care este cea mai apropiată de copii, ar trebui să le dea”.

Produce muzică pentru artiști internaționali

Cu toate că a fost plecat o bună perioadă de timp din România, Bitză nu a stat deloc pe bară. Artistul a lucrat atât pentru cariera sa solo, cât și pentru alți artiști internaționali. Bitză și Tata Vlad au mai multe proiecte împreună pentru artiștii de afară, atât în limba engleză, cât și în cea spaniolă.

„Lucrez constant și continuu pentru cariera mea solo, dar și pentru alte proiecte în limba spaniolă și engleză. Și în Spania la fel, chiar dacă din țară s-a văzut ca și cum aș fi făcut o pauză, de fapt, nu a fost așa. Stăteam câte patru-cinci zile constant și continuu să scriu și să compun. Am lucrat pentru alții în Spania, nu pentru cariera mea, nu pentru a lui Vlad sau pentru B.U.G. Mafia. Sunt niște proiecte internaționale”.

Fiind un nume consacrat pe piața muzicală din România, Bitză consideră că industria muzicală se împarte în două mari categorii. Muzica pop, cea cu care nu a colaborat prea mult de-a lungul carierei sale, și rap-ul, hip-hopul, prima sa dragoste. Bitză este de părere că au apărut tot mai mulți artiști buni în ultima vreme, care reușesc să facă cinste muzicii cu care el a debutat:

„Industria muzicală din România se împarte în două categorii. Muzica pop, dance, despre care nu știu dacă sunt în măsură să îmi dau cu părerea. Nu este pe gustul meu muzical. Cealaltă categorie ar fi muzica asta serioasă, așa cum îi spun eu, care mi se pare că s-a dus într-o direcție foarte bună, au apărut mulți artiști independenți, sunt multe materiale, multe trupe rap, multe studiouri independente. Cred că, pe partea asta, s-a dus bine, inclusiv pe partea de rock. Muzica electro mi se pare iarăși că s-a ridicat frumos”.

Spania, țara în care s-a regăsit

Plecarea lui Bitză din România, în anul 2014, a venit ca un șoc pentru fani, care nu se așteptau la o decizie atât de radicală din partea artistului. Deși din țară se vedea altceva, în realitate, lucrurile au mers cum nu se poate mai bine. Spania i-a devenit a doua casă, dar mai ales, locul în care s-a regăsit din punct de vedere profesional și personal.

Chiar și așa, nicăieri nu-i mai bine ca acasă, indiferent de distanță, probleme și granițe. Odată cu apariția pandemiei la nivelul întregului glob, Bitză a decis să revină în România pentru câteva luni. Perioada de lockdown l-a prins în țară, astfel că artistul a rămas aici alături de familie și de prieteni, pentru o perioadă nedeterminată.

„Am plecat din țară pentru că nu mai aveam chef de România. Am simțit nevoia de o pauză. Eram încărcat atât emoțional, cât și personal și aveam destul de multe ieșiri, crize. Spania m-a liniștit. M-am întors acasă pentru câteva luni, să îmi văd familia, și a venit pandemia. A început cu lockdown și cu granițe închise, am zis că trebuie să fiu mai degrabă în țară, lângă familie, lângă prieteni, dacă, Doamne- ferește!, se întâmplă ceva, te urci într-o mașină și ajungi. Din Spania nu ar fi fost atât de ușor”, mai arată Bitză.

Plecat sau nu din țară, Bitză nu încetează să lucreze permanent pentru visul său. Artistul se ocupă de cariera lui solo și are de gând să vină cu piese noi anul viitor. După piesa cu Tata Vlad, următoarea colaborare a artistului este cu Ombladon:

„Următoarea piesă din cariera solo va fi în primăvară. Mai am o colaborare cu Ombladon, pe albumul lui, care va ieși undeva până la sfârșitul acestui an. În afară de piesa din primăvară, aș vrea să mai lansez încă două. Mi-am propus să lansez, în principiu, trei piese pe an”.

„Mai bine să am amintiri decât regrete”

Și cum versurile din „Mama Spunea” sunt inspirate din experiența sa de viață, Bitză a fost mai sincer ca niciodată și a vorbit deschis despre regretele sale. Nu este genul de persoană care să-și facă un top al regretelor sau al părerilor de rău, însă este sigur că există lucruri pe care le putea face mult mai bine decât le-a făcut deja. În general, regretele artistului sunt legate de cariera profesională, după cum chiar el a povestit:

„Nu mi-am făcut niciodată un top al regretelor. Categoric există lucruri pe care nu le-am făcut bine, dar și lucruri pe care le-am făcut bine, deși mă așteptam să le fac rău. Nu am prea multe regrete. Poate puteam să scriu mai mult, poate puteam să fac mai multe piese. În general, aici se învârt regretele mele. Din experiențe înveți. Acum, din bine și din rău, este o valență pe care o dă fiecare, în mod personal”.

Un artist mult prea complex pentru a fi descris în câteva cuvinte, Bitză a fost într-o continuă schimbare de-a lungul carierei sale. Puțini sunt cei care știu că, la vârsta de 13 ani, s-a apucat de chitară și de „zdrăngănit” la pian, inspirându-se la acea vreme din muzica rock.

„Eu, ca artist, am fost într-o continuă schimbare. Nu am fost niciodată genul care să mă agăț de un singur gen muzical. Dimpotrivă, am fost foarte deschis la influențe, eu pornind cu rock-ul la bază. De la vârsta de 13 ani m-am apucat de chitară, mai apoi de «zdrăngănit» la pian, principalele influențe fiind din rock, nu din rap. Rap-ul l-am descoperit pe la 15-16 ani. Cum m-am schimbat? Nu aș putea să pun punctul pe I, dar ce știu cu siguranță este că mă schimb în permanență și că îmi doresc chestia asta. Cred că, dacă nu ieși din zona ta de confort, nu ai cum să capeți abilități noi”, spune Bitză.

Ce sfaturi le-ar da tata Bitză copiilor săi

„Tata spunea că ar trebui să facă lucrurile care îi fac pe ei fericiți”, este sfatul pe care artistul l-ar da copiilor săi și pe care îl dă de fiecare dată când are ocazia prietenilor săi, care au devenit între timp părinți.

„Acest sfat îl dau multor prieteni. Bine, eu neavând copii, probabil nu sunt băgat în seamă. Întotdeauna le zic asta prietenilor mei și îi sfătuiesc să-și țină copiii în punctele forte și să nu-i preseze cu lucruri pe care se vede clar că nu le digeră. Este mult mai important să le descoperi copiilor calitățile cât mai devreme în viață, ca să poată evolua în lucrurile pe care le-a lăsat natura să le facă”.

„Cea mai bună terapie a fost să scriu piese cu mesaj personal”

În ciuda faptului că se numără printre cei mai iubiți artiști din zona rap de la noi din țară, nu totul a fost roz în viața lui Bitză, mai ales din punct de vedere profesional. Artistul a avut o perioadă în care a simțit că relația sa cu muzica a luat sfârșit. După o pauză de un an, în care nu a făcut decât să asculte muzică, în cele din urmă, gândurile sale s-au concretizat în piese, dorința de a lupta pentru visul său fiind mai puternică decât orice stare:

„Am avut o perioadă în care am stat doi ani la Madrid și aproape patru la Barcelona. În primul an la Madrid am vrut să mă distanțez foarte tare de fenomen. În afara de a asculta muzică, nu am vrut să scriu sau să compun. Cum mi-am revenit? Nu am putut să stau fără muzică! La un moment dat, mi s-a umplut mintea și a trebuit să scriu sau să compun. Cealaltă variantă era să merg la psiholog. Consider că cea mai bună terapie pentru mine a fost să scriu piese cu mesaj personal”.

Unic, sincer și devotat muzicii, Bitză se clasează în topul artiștilor care scriu piese bazate doar pe propriile experiențe sau pe cele ale prietenilor apropiați.

„Îmi fac un mic titlu de mândrie că scriu numai chestii pe care ori le-am trăit personal, ori le-au trăit prieteni foarte apropiați. Nu am scris despre cum a fost în al Doilea Război Mondial, deși, dacă aș fi avut un bunic care să-mi povestească cum a fost, aș fi scris și despre asta (n.r. râde)”, povestește Bitză despre piesele sale.