Un album lansat de regretatul David Bowie în timpul vietii va fi scos pe piață în ianuarie 2022. Materialul se va prezenta sub forma unui set de trei CD-uri

Un album al lui David Bowie care nu a fost lansat oficial în timpul vieţii artistului va fi scos pe piaţă în ajunul zilei în care cântăreţul ar fi împlinit 75 de ani, informează bbc.com.

Intitulat „Toy”, materialul discografic înregistrat în 2001 şi care a apărut în mod ilegal pe internet în 2011, va fi lansat pe 7 ianuarie, sub forma unui set de trei CD-uri. Anterior acestei date, va face parte din „David Bowie 5: Brilliant Adventure”, un material discografic mai amplu, care va fi lansat în noiembrie.

Ads

Potrivit producătorului cântăreţului, Mark Plati, albumul redă „sunetul oamenilor fericiţi că pot face muzică”.

„Toy este asemenea unui moment în timp, păstrat într-un chihlimbar de bucurie, foc şi energie'', a spus vechiul colaborator al lui Bowie într-un comunicat. „Sunt fericit să pot în sfârşit spune că acum ne aparţine tuturor”, a mai adăugat acesta.

Pe coperta albumului este reprezentat chipul lui Bowie, suprapus peste cel al unui bebeluş

„Toy” include o combinaţie de piese noi şi versiuni ale unor cântece mai vechi. Cântăreţul sperase să lanseze albumul mai rapid, dar casa sa de discuri din acea vreme, Virgin, a fost mai puţin entuziasmată.

Întrucât lansarea „Toy” a fost amânată, prolificul muzician şi-a concentrat atenţia pe materialul care va deveni albumul său din 2002, „Heathen”.

O versiunea neautorizată a albumului „Toy” a apărut online, oferindu-le fanilor posibilitatea să vadă cum ar fi sperat Bowie să arate albumul. Ediţia oficială a „Toy” include versiuni ale unor melodii din anii '60 cum ar fi ''I Dig Everything'', ''The London Boys'' şi ''You've Got A Habit Of Leaving''.

Bowie s-a stins din viaţă pe 10 ianuarie 2016, la scurt timp după cea de-a 69-a sa aniversare