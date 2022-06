Reacția unei românce, după ce a aflat că e vecină cu un bursuc: „Nu știu cât de ok este ca el, probabil și familia lui, să locuiască într-o curte”

O tânără stabilită la sat le-a cerut sfatul românilor din grupul „Mutați la țară - Viața fără ceas” de pe Facebook după ce a realizat că într-o casă părăsită din vecinătate trăiește un bursuc.

„Lângă noi este o casă părăsită de foarte mulți ani (proprietari există, dar trec cateva minute o dată la 2 ani), iar în una din serile trecute mi-a atras atenția un zgomot în timp ce mă întorceam cu cel mic de la plimbare, astfel că am dat peste un viezure.

Nu cunosc multe despre acest bursuc, doar ce am găsit pe net, dar nu știu cât de ok sau nu este ca el (probabil și familia lui) să trăiască într-o curte. Precizez că nu s-a speriat de noi, chiar s-a uitat curios să vadă ce facem, ulterior a plecat. Dacă aveți ceva informații, păreri sau sfaturi, aici sunt”, a scris românca, pe grupul oamenilor mutați la țară.

Comentariile nu au întârziat să apară. În timp ce unii au spus că bursucul nu este periculos și este chiar util, alții i-au atras atenția femeii că animalul poate deveni periculos.

„Pe lângă faptul că nu deranjează, e chiar folositor. Mănâncă inclusiv șerpii și este imun la veninul de viperă! Eu zic să vă bucurați de prezența lui”, a scris o femeie.

„Problema e că au ajuns sâ fie foarte multe case nelocuite,cu proprietari plecați,care nu le vând în ideea că se vor întoarce. Și au devenit adevărate jungle,casă pentru tot felul de sălbăticiuni. Și nu,nu e normal să trăim în preajma lor și să fim puși în pericol noi și animalele domestice,care devin principala lor hrană”, a scris o altă membră a grupului.

„Mi se par iresponsabile comentariile cu este drăguț, oportunist etc. Eu am crescut la țară și știu din poveștile celor mari că atacă și oameni și sunt greu de înfrânt, "numai mușchi"! ăSfaturile erau să fie evitat cât mai mult. Având în vedere că aveți copil mic,vă sfătuiesc să luați legătura cu cei abilitați, primăria etc. să rezolve cumva și să îl ducă în pădure,în locul lui natural de trai”, a scris un bărbat.