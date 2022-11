Ce soluții au pentru educația copiilor cei care se mută de la oraș la țară: "Ne pare rău că nu am făcut asta mai înainte"

Unii români au renunțat la viața de la oraș și s-au mutat la țară, în timp ce alții sunt încântați de o astfel de schimbare, dar amână o decizie, mai ales dacă au copii care nu au terminat liceul. Aceștia își fac griji că în școlile din mediul rural nu sunt profesori la fel de buni și nici naveta nu e o soluție simplă.

Este problema pe care o ridică o româncă dornică să se mute la țară, într-o postare pe Facebook.

"Am rugămintea să-mi dea un sfat cei care au copii la școală și care s-au mutat la țară, care au avut curaj să facă acest pas. Cum vă descurcați? Vreau să fac acest pas, dar încă nu sunt decisă, deoarece am o fetiță de 14 ani care este elevă și care ar trebui să facă naveta. Vreau să mă mut la 30 de km de Iași, este mult sau este puțin, nu știu. Menționez că acum locuiesc la casă, dar în oraș", a scris femeia pe grupul Mutat la țară - viața fără ceas.

"Ne bucurăm de fiecare zi"

Unii dintre cei care i-au răspuns o încurajează și dau exemple personale.

"Noi ne-am mutat la țară, la 40 km de Timișoara, după 20 de ani de Italia. Copiii merg la școală în satul de lângă noi, au microbuzul școlii plătit de primărie. Noi căutăm liniște, libertate pentru copii, nu activități extrașcolare sau excelență la învățătură. Căutăm copilărie liberă și fericită. În ideea noastră, alegerea făcută a fost ideală. Nu ne gândim ce-o fi peste 4 ani când fetița va merge la liceu, trăim clipa. Nu știm unde-om fi peste o lună....ne bucurăm de fiecare zi și luăm totul așa cum vine."

"Noi ne-am mutat din Madrid la țară, undeva la 15 km de primul orășel! Este minunat! Avem doi copii 16 și 7 ani, au microbuze școlare, cadre didactice bune cum am întâlnit doar în afară, iar liniștea face cât 1000 de cuvinte!"

"Noi locuim la 25 km de oraș. Fac naveta zilnic pentru școală. O duc dimineața pe fiica mea și apoi o iau când termină orele. Este al treilea an de când facem asta. Nu pot să zic că este ușor, dar ne-am obișnuit. Oricum, este mult mai bine la țară. Dumneavoastră trebuie să cântăriți ce puteți și ce nu puteți face."

"Eu locuiesc la 30 de km de Iași de 14 ani. Copilul meu are 9 ani și învață în satul vecin, la 10 minute de mers pe jos sau 2 minute de mers cu mașina. E foarte ok. Școlile de aici au profesori buni. Până la Iași, că e vară sau iarnă, mers legal, fac cu mașina 25 de minute până în centru."

"Noi stăm la țară și băiatul meu a făcut liceul la oraș, a stat în chirie cu încă trei băieți și tare bine i-a prins. La 15 ani a învățat să se gospodărească, să își plătească utilitățile, să își facă cumpărăturile, curățenie, să își gătească și să își spele. A învățat să respecte spațiul celorlalți colegi, să fie tolerant și înțelegător. Să îmi fie cu iertare, dar prea umblăm după fundul lor și în momentul în care dau de greutățile vieții nu știu să le facă față. În prezent, copilul meu e student la politehnică în Timișoara la automatică și calculatoare, clasele primare le-a făcut în comună și liceul pe mate-info."

"Noi ne-am mutat de la Paris la țară în România, este extraordinar de bine! Ne pare rău că nu am făcut asta mai înainte."

"Da, noi ne-am mutat la țară venind cu un copil de clasa 1 din străinătate, dar cu toate astea s-a adaptat perfect, are o învățătoare minunată, acum fiind în clasa a 3 a, curaj și mult succes."

Unii o descurajează

"Nuuu, am trecut prin experiența asta la 13 ani și atât de greu a fost. Naveta, timp pierdut pe drum, în stații, când eram în liceu după amiază ajungeam acasă la 20:30, nu puteam rămâne cu colegii după ore la un suc că pierdeam autobuzul sau trenul. Plus senzația că te rupi de cursul tău firesc, exact la o vârstă atât de fragilă. Oricum în timpul săptămânii, ca angajat sau elev care face naveta, nu ai timp să te bucuri de viața la țară. Nu știu despre ce zonă e vorba, dar ieri am făcut 20 de km până în oraș în 50 de minute și mi se pare crunt să pierd zilnic 2 ore din viață. Comenta cineva mai sus că tineretul din ziua de azi vrea confort, nu se compară. Pe vremuri nu erau atâtea mașini și cozi infernale la intrarea în niciun oraș."

"Eu m-am mutat cu chirie în Iași, de la 10 km distanță de Iași! M-a terminat naveta și statul în mașină în trafic! Copiii nu aveau timp să mai facă nimic pe lângă școală! Toate intrările în Iași sunt de groază la orele de vârf!"

"Casa la țară pentru relaxare și retragere, în momentul când copiii cresc și nu mai vor să locuiască cu părinții. Pentru copii, casa la oraș le servește multor necesități o bună perioadă de timp de acum încolo. E părerea mea. Naveta e grea și costisitoare."

"Până termină fetița mai stați ls curtea din oraș! E mai în siguranță! Sâmbătă, duminică, vacanță, e pentru la țară, deocamdată! Părerea mea! Eu așa am făcut cu fetele! Plus socializarea care e f importantă!"

"Dacă stați la casă în oraș de ce să plecați. La tară e mai bine la pensie. Poate nu știți ce e naveta și aglomerația din trafic. Aproape toată ziua pe drum, iar pentru un copil de 14 nu e așa ușor."

"Ca și fost copil care a trecut prin așa ceva, vă recomand din suflet, rămâneți la Iași până termină liceul. Odată intrat la facultate, poate opta pentru viața de cămin, viața care poate fi atât de ușoară și frumoasă cu părinții la doar 30 km distanță. Naveta este de groază și te privează de viața socială."

"Eu am locuit la 20 km de oraș și am făcut liceul în oraș... Naveta era nasoală, pe lângă că era obositor, îmi răpea și șansele de socializare cu colegii după școală (un aspect mai important decât credeți). Prin urmare, de la 15 ani am stat în chirie în oraș, 3 ani intr-o garsonieră cu o altă față, 1 an în gazdă. Au fost ani frumoși în care am devenit independentă. Părerea mea este că ori rămâneți în oraș, ori lăsăți copilul pe timpul studiilor în oraș, altfel îi veți crea multe frustrări."

"Locuiți în oraș la casă. Nu știu ce condiții aveți, dar în principiu a locui la casă în oraș, dacă aveți și un pic de spațiu verde, e cel mai bine.

Pentru o adolescentă va fi foarte greu să se rupă de mediul ei. Dacă nu aveți motive presante să vă mutați la țară, în cazul de față nu o faceți."

"Vârstă de 14 ani vine la pachet cu pubertatea și copilul are nevoie de multă liniște și echilibru.Să va mutați implică multe schimbări care pot cauza neplăceri copilului, ideal ar fi să mai așteptați câțiva ani, spre 20 emai independent și poate locui chiar singur în oraș.Iașul e mare și pt 14 ani să facă naveta nu e imposibil dar nici ușor."