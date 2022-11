Tot mai mulți români sunt atrași de ideea de a renunța la viața de la oraș pentru cea de la țară. Găsirea unei case care să îndeplinească toate așteptările poate dura mult timp.

O româncă a relatat o experiență diferită. Aceasta a reușit să ia decizia de a cumpăra o casă în aceeași zi în care a văzut anunțul pe internet, după cum a scris pe Facebook.

"De 10 zile sunt și eu mutată cu familia la țară, definitiv. Cu buletin de Almaș, Arad.

Zici că ne-a lovit trenul în primele 3 zile.

Trezirea dimineață era cu șoc: nu sunt acasă, aha, stai că ne-am mutat.

Căutam locul nostru la țară din 2007 dar acum schimbarea de destin și stil de viață s-a produs în 2 zile. Azi am văzut casa pe net, a doua zi am vizitat-o (500 km) și seara cădeam de acord s-o cumpărăm. Tot atunci am pus anunț că vindem apartamentul și după o zi jumate băteam palma cu cumpărătorul.

Din momentul ăla am intrat pe alt fir de destin cu acte, împachetat, transport, descărcat, lemnele de foc, saci și cutii cu lucruri, muncă la grădina, montat dulapuri, murături etc.

Am trecut de la zacerea la calculator la muncă fizică, tăiat bușteni, mișunat toată ziua și căzut lemn seara.

Perfect.

Iar vecinii....minuni de oameni, săritori, povățuitori, vorbăreți și direcți. Încă suntem ca bebelușii care se minunează de degetele de la mâini.

Când Dumnezeu comandă miracole, îi iese.", a scris femeia pe grupul Mutat la țară - viața fără ceas.

"Cum vă întrețineți?"

Unul dintre membrii grupului a adresat întrebarea care îi preocupă pe mulți: care este sursa de venituri atunci când te muți la țară.

"Felicitări. Însă cum vă întrețineți? E o întrebare la care tot ma gândesc, într-o situație de genul. Multi suntem legați de orașe din cauza locurilor de muncă. Uneori, munca de acasă nu e pe placul tuturor. Ori poate doar la ieșirea din activitate sunt mai multe șanse de a te muta la țară?"

"Consultații Psiho-Astrologice online. Cursuri Astro, reiki, tabere. Mulți din cei mutați la țară s-au bazat pe un talent, o îndemânare pe care și-au clădit o mică afacere sau prin care au oferit servicii căutate. Mai rar la țară, străin de loc, să lucrezi într-o instituție. La cum sunt vremurile acum. Din ce văd oamenii lucrează la ocol, primărie, poștă, magazine. Alții se pricep la chestii și au comenzi", a explicat autoarea postării.

"O alegere foarte bună"

În comentarii, și alții relatează experiențe asemănătoare.

"Doamne ce mult seamănă cu povestea noastră de mutat la țară!!! Acum 6 ani așa am făcut și noi și a fost o decizie super, mă bucur mult că sunt aici liniștită și fericită eu și soțul meu drag care se pricepe la toate!!"

"Este mai greuț la început dar o să vă obișnuiți și o să vă placă! Și noi suntem mutăți de 11 luni la țară, ne-am obișnuit deja și nici nu mai vrem să auzim de oraș! Mult succes și sănătate vă doresc!"

"Noi în februarie facem 16 ani de la mutare și ne minunăm și acum. Spunem mereu că ne-am cumpărat sănătate nu casă."

"Noi am făcut asta acum 12 ani aproape, e greu, dar frumos, nu m-aș mai muta în București. Și culmea acolo sunt rădăcinile mele!"

"O alegere foarte bună! De 5 ani ne-am mutat din București! Este drept că lucrăm în zonă, dar am făcut cel mai bun lucru!"