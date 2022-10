Elon Musk, dispută cu Garry Kasparov: "Am dat Starlink Ucrainei. Tu ce-ai făcut în afară de tweet-uri?". Marele șahist i-a răspuns

Miliardarul Elon Musk a înfuriat milioane de oameni printr-o postare pe Twitter în care propune ca Ucraina să renunțe la Crimeea și ca referendumurile din Donbas să fie reluate sub supervizarea Națiunilor Unite.

Musk a făcut un sondaj în acest sens, în care oamenii să se pronunțe dacă sprijină sau nu propunerea.

Inițiativa a scandalizat nenumărate figuri publice, printre cei care i-au răspuns numărându-se inclusiv președintele Volodimir Zelenski. Miliardarul era, până la postarea din seara zilei de 3 octombrie, o figură foarte populară în Ucraina datorită faptului că sistemul de sateliți Starlink, pe care-l deține, a furnizat internet în zonele paralizate de invazia rusă.

Musk a adăugat un argument nevalid, din punct de vedere istoric, potrivit căruia Crimeea ar aparține de drept Rusiei din 1783, până "la greșeala făcută de Hrușciov".

Sondajul lansat de Zelenski, în replică la postarea lui Musk

Și rusul Garry Kasparov, marele campion la șah, a avut să-i reproșeze în termeni duri lui Musk faptul că a avut această inițiativă:

"Aceasta este o idioțenie morală, repetarea propagandei Kremlinului, o trădare a curajului și sacrificiului ucrainean. Trimite la căutarea Crimeii pe Wikipedia, superficial, preț de câteva minute, în opoziție cu realitatea oribilă actuală a războiului sângeros al lui Putin.

Cine ești tu pentru a-ți permite să plătești ani de crime de război ale lui Putin cu sânge și pământ ucrainean? Cine ești să declari șterse crime înfricoșătoare? Nu este prea târziu să ștergi postarea și să spui că ai fost drogat. Te rog sa o faci.

Recapitulez, pentru a clarifica erorile:

1) Ucraina a fost neutră în 2014, iar Rusia a atacat-o și a ocupat-o, invadând din nou anul acesta. Niciodata.

2) Cea mai mare amenințare nucleară vine din concesii făcute lui Putin, nu din înfruntarea lui.

3) Singura pace reală va fi atunci când Rusia va fi înfrântă", a scris Kasparov pe Twitter.

Miliardarul i-a replicat marelui șahist cu argumentul celui care a ajutat, teoretic necondiționat, fapt care i-ar permite să intervină nesolicitat ulterior.

"Am dat Starlink Ucrainei și am pierdut peste 80 de milioane de dolari făcând acest lucru, punând în același timp pe SpaceX și pe mine în fața unui risc serios de atac cibernetic rusesc.

Tu ce ai făcut în afară de a posta tweet-uri?", a scris Musk la postarea lui Kasparov.

"Și te-am lăudat, așa cum au făcut mulți alți, pentru acele acțiuni. Dar ar trebui faptele bune să-ți dobândească imunitate pentru cele rele de mai târziu, sau fiecare act și declarație ar trebui judecată după meritele sale? Ar trebui ucrainenii care ți-au mulțumit pentru Starlink să tacă atunci când răspândești punctajul propagandistic al Kremlinului împotriva lor?", a scris Kasparov în replică.

What have you done besides tweet?— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022