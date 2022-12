Cât de elegant este să-ți descalți musafirii când intră în casă. "Nu îți convine, putem vorbi afară sau ești liber să nu mai vii"

Este acea perioadă a anului în care românii primesc musafiri sau merg în vizite la rude și persoane apropiate, începând cu perioada Crăciunului și până la Sfântul Ion.

Casele sunt curate, iar mesele pline.

Unele obiceiuri se schimbă de-a lungul timpului, atunci când vine vorba de oaspeți. Cu mult timp în urmă, mai toată lumea se descălța când venea în vizită.

Obiceiul este acum unul controversat și nu e clar dacă e potrivit să le mai ceri musafirilor să se descalțe la ușă.

Este dilema formulată de o româncă în mediul online.

"Mereu am crezut că în Europa de Est și Orient dar nu numai, norma este să te descalți înainte să intri în casa omului, din bun simț, ca să arăți respect. Cu toate astea, recent mi-am dat seama că taică-miu mereu voia să rămână încălcat în casă, chiar dacă aveam covor, ceea ce isca multă ceartă cu maică-mea.

Și după ce s-au despărțit, în apartamentul lui și al noii lui soții, când sunt invitată, îmi zic să nu mă descalț. La fel și în casa mătușii lui.

Care e explicația fenomenului, din ce raționament provine el? Care ar putea fi motivele sociale din spatele lui? Se poartă așa și la voi în familii?", a întrebat aceasta pe Reddit.

"Dacă intri în casă, te descalți. Încălțămintea e pentru afară"

În comentarii, părerile sunt împărțite.

"Cu aceleași încălțări te duci în toalete pe la benzinării/ restaurante/ lucru."

"E mai răspândită practica de a te descălța decât inversul. Talpă încălțărilor e murdară chiar dacă nu e evident murdară. De ce ai vrea să îi aduci omului bucăți de caca și alte chestii în casă? Gândește-te că pe trotuarul pe care ai mers tu au scuipat unii, sunt resturi de fecale de la păsări până la câini și tu le iei pe talpă. Aspiratul unui covor =/= curățatul lui. Că să nu mai zic că poate există copii mici în casa respectivă care stau pe jos/merg dea-bușilea."

"Dacă lumea îți zice să nu te descalți poate că nu ar trebui să te simți aiurea... Și eu mai zic oamenilor să nu se descalțe când știu că nu am dat cu mătura sau cu mopul de ceva vreme. Așa mă mai motivează să o fac după ce pleacă ei.

"De ce să pui musafirul într-o situație inconfortabilă?"

"Pot să îți răspund din perspectiva unui om care nu cere musafirilor să se descalțe (cu mici excepții, de exemplu dacă ai 1 tonă de noroi). Ideea e că musafirul poate a umblat toată ziua în adidașii/ bocancii ăia și îi miros picioarele sau poate și-a luat niște ciorapi mai ciudați sau poate îi este greu să se încalțe/ descalțe de pantofii pe care îi are. Cert este că la în orice casă este mult mai murdar decât îți imaginezi la nivel microscopic, iar la nivel macroscopic poți să ștergi cu mopul după ce pleacă. Așa că de ce să pui musafirul într-o situație inconfortabilă când nu rezolvi cu adevărat nimic."

"Dacă au parchet și oricum trebuie să dea cu mopul are logică. Uneori mai fac și eu așa dacă nu am dat cu mopul de 1 luna, că oricum nu e curat. Dar dacă mergi pe covor încălțat e cu totul altceva, pentru că nu poți da covorul cu clor să îl dezinfectezi."

"Dacă intri în casă, te descalți. Încălțămintea e pentru afară."

"De aia s-au făcut papuci, că doar nu intri cu încălțămintea de afară în casă să aduci nisip sau noroi."

"De obicei oamenii spun asta cu gândul de a nu depune efort musafirul. Am fost la o familie cu un copil mic. Se tăvălea copilul pe jos, iar mie îmi spuneau să intru așa, că nu e problemă. "Nu te mai deranja"- Ba normal că mă descalț. Doar nu întru cu toți microbii și mizeria de afară pe covor."

"Nu mă interesează ce zice codul bunelor maniere"

"În casa mea toată lumea se descalță. Nu mă interesează ce zice codul bunelor maniere. Nu am chef să stau să curăț după nimeni, mai ales dacă vin neanunțați. Plus că nu e igienic. Poate soluția folosită de mine nu distruge în totalitate bacteriile aduse."

"Înțeleg că poate miros picioarele, le e frig sau sunt ciorapii rupți. Pentru asta am luat botoșei de unică folosință pentru cei care doresc să rămână încălțați. Măsura asta am luat-o după ce niște prieteni mi-au lăsat dezastru. Erau urme peste tot. Soluția a fost mopul pus în față până au făcut curat. Că prea des se repetă situația."

"Eu nu înțeleg cum lumea nu se simte și nu se descalță din proprie inițiativa."

"Dacă nu vreți să mai între încălțați, spuneți-le direct, fără ocolișuri."

"În casa mea te descalți. Nu îți convine, putem vorbi afară sau eșți liber să nu mai vii. Mi-a venit doctorița de familie în vizită, am covoare albe, când a intrat până la jumătatea casei am rugat-o frumos să se descalțe că îi dau papauci din aia de hotel dacă vrea. End of story. Ce atâta tam tam, respectă munca altuia!"

"Afară ai caca, pipi, mocirla, gândaci morți, asfalt proaspăt pus, mucuri de țigară și lista poate continua. Ți se pare OK să aduci așa ceva în casă? În pat, să îmbâcsești covorul?"

"Eu nici cu hainele de stradă nu pot sta în casă, darămite cu încălțămintea, care intră în contact direct cu mizeria. Dacă ai frig în casă, și îți îngheață picioarele, porți papuci, cipici, botosei, whatever."

"Cine se supără, să nu mai vină"

"În Spania 98% intră cu încălțămintea de afară în casă, mulți chiar stau încălțați în casă. La mine în casă nu, rog pe fiecare să se descalțe. Cine se supără, să nu mai vină."

"Să vezi în unele țări budiste, te descalți și când intri în hotel, magazin - dacă sunt locale evident. La templu numa zic, acolo e obligatoriu peste tot."

"Numai servitorii se descălțau"

"Am înțeles că cică vine de acum vreo 2 secole, că vezi-Doamne numai servitorii se descălțau, că erau jegoși și cu cizme pline de noroaie și mizerie, pe când domnii și domnițele nu se descălțau că ele mergeau doar cu caleașcă și pe drumuri pietruite. Și unora le-a rămas lor chestia asta, atât au înțeles ei, că dacă te descalți în casă ești sclavete, cum ar veni. O prostie de acum 200 de ani când nu știa nimeni ce înseamnă microbi and stuff."

"Acum depinde cu ce vine pe tălpi. Că dacă a călcat în vreun rahat de câine mai bine îi miroși ciorapii decât rahatul de pe talpă."

"La fel și dacă vine cu pietre prinse în talpă. Că doar nu stai să schimbi parchetul de câte ori ți-l zgârie un invitat cu pietre prinse în talpa încălțărilor."

"Nu orice interior se pretează la a fi călcat cu încălțări de exterior."

"Într-o țară unde trotuarele și aleile din față blocului sunt pline de rahat de câine, eu zic că e normal să te descalți."

"Eu în București cam peste tot întru și apoi mă descalț, în holul apartamentului. Foarte rar mi s-a cerut să mă descalț afară, dar mi se pare aiurea să lași pantofii afară nepăziți."

"Am pățit cu "nu te descălța" și de obicei insist un pic tocmai că să nu fie ceva din politețe. Unii mai stau încălțați dacă n-au apucat să facă curat, au animale care lasă păr etc.."

"Comportament permisiv la adresa oaspetelui, un semn de respect. Îți este permis să faci ceva ce de regulă nici gazda nu face în propria casă."

"Să-ți spun cum fac eu....dacă vine cineva, îi zic să nu se descalțe...dacă insistă că nu, că se descalță, îi spun că îi dau protecții de încălțăminte. Am cumpărat acum vreo 2 ani de pe net, cu vreo 30 de lei, la ofertă, un sac de 1000 de bucăți, și acum mai am din el cred că jumătate. Ceva gen așa."

"Dacă insistă că nu, că se descalță, îi dau papuci de casă. Dacă nici așa nu vrea, nu mai insist și gata."

"La părinți se întră cu pantofii în picioare (ei chiar consideră a fi gest nepoliticos să rogi vizitatorii să se descalțe). La mine acasă invers. Din simplul motiv că vreau să fie curat și nu pot să curăț podelele în fiecare zi. Dacă vreau să merg prin casă în șosete, prefer să nu fie negre pe talpă (cu excepția șosetelor negre, care devin gri așa)."

"Conform codului bunelor maniere este lipsa de respect să le ceri musafirilor să se descalțe. Eu sunt de acord cu asta, dacă te chem la mine îmi asum că trebuie să fac curat după."