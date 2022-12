Selecționerul Elveției, adversara României în preliminariile CE 2024, e optimist după 1-6 cu Portugalia

Selecţionerul Elveţiei, Murat Yakin, nu crede că postul său este ameninţat după usturătorul eşec suferit în faţa Portugaliei (scor 1-6), marţi seara, în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

"Am pierdut un meci, dar asta nu înseamnă că trebuie să fim prea pesimişti şi să criticăm totul. Echipa a dat dovadă de un spirit extraordinar şi aveam planuri mari, dar din păcate nu au ieşit. Este ceva ce trebuie să lăsăm în urmă acum. Vom trece peste asta ca echipă şi trebuie să privim înainte", a declarat Yakin în conferinţa de presă pe care a susţinut-o la finalul jocului de pe Lusail Stadium.

Elveţia, viitoarea adversară a Românei în preliminariile EURO 2024, a obţinut două victorii în Grupa G de la CM 2022, în meciurile cu Camerun (1-0) şi Serbia (3-2), înclinându-se la limită în faţa cvintuplei campioane mondiale Brazilia (0-1).

Yakin a lăudat performanţa echipei sale în faza grupelor, dar a recunoscut că elevii săi nu au reuşit să facă faţă ritmului impus de Portugalia.

"Am vrut să facem istorie aici. Am arătat un fotbal grozav în faza grupelor, dar astăzi (marţi, n. red.) ne-am confruntat cu un adversar mai bun. Suntem trişti că plecăm de la Cupa Mondială., însă putem fi mândri de ceea ce am realizat, pentru că am avut momentele noastre. Dar, în final, ne-au lipsit puterea şi prospeţimea.... şi nu am mai putut face nimic", a conchis selecţionerul elveţian.

Portugalia s-a impus marţi prin tripla lui Goncalo Ramos (17, 51, 67) şi reuşitele lui Pepe (33), Raphael Guerreiro (55) şi Rafael Leao (90+2), în timp ce golul de onoare al elveţienilor a fost reuşit de Manuel Akanji (58).

Lusitanii se vor lupta pentru un loc în semifinale cu selecţionata Marocului, surpriza actualei ediţii a Cupei Mondiale, care a reuşit să elimine Spania în optimile de finală, la loviturile de departajare.

În grupa României din preliminariile CE 2024 mai sunt Israel, Belarus, Kosovo și Andorra.

România va întâlni Elveția pe 19 iunie, în deplasare, și pe 21 noiembrie, pe teren propriu. Toate meciurile din preliminarii sunt programate în 2023.