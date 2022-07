Muncitori români, eroi în Italia, după ce au salvat o femeie dintr-o mașină în flăcări. "Le mulțumesc infinit. M-au scos cu forța afară" VIDEO

Un grup de muncitori români au devenit eroii în provincia Brescia din Lombardia, după ce au salvat o femeie a cărui mașină a luat foc în timp ce aștepta la semafor miercuri, 20 iulie.

Șoferița, fiica unui fost senator italian, lucrează la Primăria Bagnolo Mella și era în drum spre biroul ei când a avut loc incendiul.

„Mă aflam în via Silvio Pellico, oprită la semafor, la intersecția cu via Antonio Gramsci, strada principală a orașului. Era în jurul orei 13.30. Tocmai mă oprisem la culoarea roșie când patru, cinci muncitori tineri, am descoperit ulterior că sunt de origine română, care lucrau la instalarea fibrei optice în via Pellico, s-au uitat mai întâi cu toții spre mașina mea și apoi s-au repezit cu stingătoarele în mâini.

Când am trecut pe lângă ei și-au dat imediat seama că mașina mea a luat foc în partea de jos, au fugit spre mine strigând ‘„doamnă, plecați, plecați acum pentru că aveți flăcări sub mașină!’”, a declarat femeia pentru La Provincia.

Femeia italiană a mărturisit că ea nu și-a dat seama ce se întâmplă.

„Nu eram pe deplin conștientă de gravitatea situației până când unul dintre muncitorii respectivi a deschis portiera și m-a scos literalmente cu forța afară, spunându-mi ‘doamnă, ieșiți acum, dacă vreți să vă salvați pielea!”

În câteva secunde, mașina a fost cuprinsă complet de flăcări.

La fața locului au sosit pompierii, carabinierii, poliția locală, precum și primarul din Bagnolo Mella.

Pompierii au stins incendiul care a provocat unele pagube la o casă din apropiere și la niște cabluri electrice. Mașina a fost carbonizată.

„Pompierii mi-au spus că în această perioadă efectuează în medie câteva intervenții pe zi în provincia Brescia pentru mașini care se supraîncălzesc și apoi iau foc”, a menționat Carmela Boldrini.

Se fac verificări tehnice asupra cauzelor care au dus la izbucnirea incendiului.

„Nu pot decât să le mulțumesc infinit acelor oameni care au intervenit în timp util pentru a mă scoate din mașină. Dacă nu erau ei, nu știu cum s-ar fi terminat.”