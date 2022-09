Frica de facturi la energie îi determină pe români să se întoarcă la birou

Angajații care lucrează de acasă au de gând să meargă mai des la birou ca să nu plătească facturi mari la utilități în această iarnă.

Un studiu realizat de o platformă de recrutare arată că 6 din 10 angajați care lucrează de acasă s-ar întoarce la birou ca să nu consume energie acasă, arată digi24.

”Nu mi se pare OK să plătesc pentru energia pe care o consum acasă în scopul muncii. Având facturi mai mari, mă gândesc să merg la birou sau să fac o solicitare în acest sens, pentru că nu mi se pare OK să plătesc atât de mult la factură pentru energia pe care o consum acasă în scopul muncii. Eu sunt sigur că se va simți această diferență, pentru că nu mai sunt lumini aprinse, nu mai consum curent, nu știu, pe un televizor aprins, pe calculatorul pe care lucrez”, afirmă Alex, angajat în IT.

Datele din acel studiu mai susțin că a crescut preferința românilor pentru munca de acasă.

”Dacă ne uităm concret pe cifre, avem o creștere a locurilor de muncă remote de la 5 la sută în 2021 undeva spre 8 la sută în 2022”, afirmă Bogdan Badea, reprezentantul unei platforme de recrutare.