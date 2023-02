Muguruza și Badosa au abandonat turneul de la Abu Dhabi: fostul lider mondial a invocat probleme personale

Garbine Muguruza și Paula Badosa ar fi trebuit să joace azi în turul unu al turneului WTA 500 de la Abu Dhabi.

Duelul dintre Muguruza și Pliskova, foste lidere WTA, era unul dintre cele mai așteptate de la Abu Dhabi. Dar Garbine a invocat probleme personale și s-a întors de urgență acasă.

Badosa, care a suferit o accidentare în timpul turneelor australiene, a plecat și ea din Emirate după ce a contactat un virus.

Muguruza și Badosa au fost înlocuite cu Ysaline Bonaventure, care o înfruntă pe Pliskova, și Claire Liu, care are meci cu Samsonova.

La Abu Dhabi, în această seară, Gabriela Ruse o întâlnește pe Barbora Krejcikova.

