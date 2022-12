Cine este Moza, cea mai de temut femeie din Qatar, care ar fi interzis alcoolul la Campionatul Mondial FOTO

Sheikha Moza sau Moza bint Nasser Al Missned este socotită cea mai importantă femeie din Qatar, cu un rol important inclusiv în organizarea Campionatului Mondial de Fotbal.

Ea este mama actualului emir al Qatarului, Șeicul Tamim, și soția fostului lider Hamad bin Khalifa al Thani, care a abdicat în favoarea fiului său.

De fapt, Moza este una dintre cele trei neveste ale fostului șef de stat, dar prima în ordinea ierarhică, ținând cont că celelalte două sunt verișoare de gradul 1 ale acestuia.

Moza are 63 de ani și s-a născut în Qatar, dar a crescut în Egipt și Kuweit, unde tatăl ei trăia în exil ca oponent al regimului de la Doha. Ea s-a întors în Qatar în 1977, la vârsta de 18 ani, pentru a se căsători cu Hamad bin Khalifa Al Thani, care și-a răsturnat propriul tată de la putere, printr-o lovitură de stat lipsită de violență, în 1995.

În timp, Moza a devenit foarte influentă și este o femeie complet diferită de stilul islamic, fiind lipsită de modestie în ceea ce privește luxul și libertatea într-un regim care nu oferă prea multe drepturi femeilor.

Ea are mai multe operații estetice, călătorește des la Paris, Londra sau New Tork, are ținute ale marilor branduri de modă și se spune că este cea care a influențat urcarea actualului șeic pe tron, în detrimentul unui alt fiu al soțului său, cu prima nevastă.

Moza bint Nasser are șapte copii și a fost prezență constantă la meciurile de la Cupa Mondială, circulând zvonul că ea a fost cea care a insistat ca FIFA să interzică vânzarea băuturilor alcoolice la stadioanele, decizie impusă cu două zile înaintea începerii competiției.