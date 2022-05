Mourinho, în lacrimi după finala Conference League: "E povestea Romei, dar și a mea"

AS Roma a câştigat prima ediţie a Conference League, după ce a învins în finală, miercuri, la Tirana, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Feyenoord Rotterdam.

După acest succes, Jose Mourinho a devenit singurul antrenor din istorie care a câştigat trofee continentale cu patru echipe, FC Porto (Cupa UEFA şi Liga Campionilor), Inter Milano (Liga Campionilor), Manchester United (Liga Europa) şi AS Roma (Conference League). De asemenea, acesta este primul trofeu european din istoria clubului roman.

Ads

După meci, Mourinho a ținută să arate cele cinci degtele ale unei mâini, reprezentând cele cinci trofee europene câștigate. Dar a și avut un moment de emoție, când i-au dat lacrimile.

"Rămân, nu există nici o îndoială, chiar dacă anumite voci se mai ridică... Vreau să rămân la Roma, trebuie doar să înțelegem ce vor să facă proprietarii noștri, care sunt oameni minunați, sezonul viitor. Pentru că putem construi un proiect foarte frumos, nu rămâne decât să înțelegem direcția de urmat", a spus Mourinho.

"Este istoria romanilor, dar și povestea mea. Am aflat cu puțin timp în urmă că doar eu, Trapattoni și Ferguson am câștigat trofee europene în trei decenii diferite. Ce se deosebește de celelalte victorii? Una este să o faci cu Manchester United, cu echipe construite pentru a atinge acest obiectiv, un lucru este să o faci cu Porto, cu Inter după atâția ani și astăzi cu AS Roma. Este foarte, foarte special, ceva care te face nemuritor", a concluzionat Mou.

Ads

José Mourinho after winning his fifth European trophy ✋ pic.twitter.com/JUtzQ3MQs9— B/R Football (@brfootball) May 25, 2022