La Moscova, sâmbătă seara, se simte tensiunea în aer. Centrul capitalei a fost închis, iar controalele forțelor de ordine par să se fi intensificat. Cetățenii ruși au semnalat pe rețelele de socializare că una din centurile orașului este închisă, iar mașini și vehicule blindate ale Gărzii Naționale, subordonată direct președintelui, și-au făcut apariția.

Este posibil ca liderul de la Kremlin să-și ia măsuri de precauție, după ultimele evenimente neplăcute pentru regim. Contraofensiva fulgerătoare începută luni de trupele ucrainene, care a depășit toate așteptările experților, pare să fi provocat un colaps catastrofal al trupelor rusești din regiunea Harkov, care fie sunt distruse sau capturate în luptă, fie se retrag în debandadă, lăsând armament și muniție în urmă.

Reporterul de război al publicației Kyiv Independent, Ilia Ponomarenko, a scris pe Twitter că „nu-i vine să creadă ce vede”. „Izium recucerit, Liman recucerit (probabil și Sviatohirsk). Sectorul de front rusesc din nord-est se prăbușește cu fiecare oră ce trece”, spune Ponomarenko. De asemenea, orașul Kupiansk a fost eliberat de ucraineni.

"This is the first time I'm seeing the ring road closed down. Rosgvardiya is moving. The whole ring road is closed, as you can see. First time in my life I'm seeing this. I guess I'll walk [...] They're going [east] toward Balashiha" pic.twitter.com/KVWRIhz7Nd— SOF Fella (@dimaFromUkraine) September 10, 2022