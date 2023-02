Cel puțin doi morți, inclusiv un copil, și mai mulți răniți după ce un șofer palestinian a intrat cu mașina într-o stație de autobuz

Două persoane, inclusiv un copil, au fost ucise şi mai multe rănite după ce un şofer palestinian a intrat vineri, 10 februarie, cu maşina într-un grup de oameni care aşteptau într-o staţie de autobuz de la periferia Ierusalimului, au anunţat serviciile de urgenţă israeliene, citate de Reuters.

"Toată lumea era întinsă pe jos, aruncată, în stare foarte proastă. Spre regretul nostru, un copil nu a supravieţuit", a declarat un voluntar al serviciului de ambulanţă la postul de radio al armatei.

Pe lângă băiatul de şase ani, a murit şi un tânăr de 20 de ani, iar fratele copilului de şase ani a fost grav rănit în incident, a anunţat postul de televiziune Canal 12.

Un bilanţ anterior indica şase răniţi.

Imaginile care circulă pe reţelele sociale arată o maşină albastră care s-a izbit de un stâlp în faţa staţiei de autobuz din zona Ramot, o parte a Ierusalimului care a fost anexată de Israel după războiul din 1967 din Orientul Mijlociu. Israelul consideră că terenul se află în limita oraşului Ierusalim.

Un purtător de cuvânt al poliţiei a precizat că şoferul, care a fost împuşcat la faţa locului, a murit. Se numea Hussain Qraqaa, avea 31 de ani şi era rezident în Issawia, în Ierusalimul de Est, au anunţat serviciile de securitate.

Un bărbat care a declarat că a asistat la atac din maşina sa a declarat pentru postul de ştiri israelian Canal 12 că un civil înarmat l-a împuşcat pe atacator, înainte de sosirea unui agent de poliţie, care a tras şi el în maşină.

Premierul Benjamin Netanyahu a descris incidentul drept un atac terorist şi a ordonat întărirea forţelor de securitate.

Incidentul a avut loc într-o perioadă de creştere a anxietăţii în Israel în ceea ce priveşte securitatea, după atacul în care un palestinian a ucis şapte persoane în faţa unei sinagogi luna trecută.

Forţele israeliene au efectuat sute de arestări în ultimele luni în timpul raidurilor aproape zilnice pe care le fac în Cisiordania ocupată, care au fost marcate de schimburi de focuri sângeroase cu militanţii palestinieni.

Un purtător de cuvânt al Hamas, grupul islamist care conduce Fâşia Gaza, a lăudat, de altfel, atacul de vineri spunând că este o "operaţiune eroică", dar nu a revendicat, totuşi, responsabilitatea, menţionează Reuters.

