Șase persoane, dintre care trei copii, au murit în statul indian Gujurat după ce au încercat să lanseze zmeie, iar sforile li s-au înfășurat în jurul gâtului, potrivit The Guardian.

Conform sursei citate, aproximativ 200 de persoane au fost rănite în timp ce înălțau zmeie la un festival de zmeie din vestul Indiei. Printre cei șase care au murit se regăsesc trei copii de doi, trei și șapte ani.

Sute de persoane s-au adunat la terase și pe acoperișuri pentru a-și desfășura zmeiele spre cer în cadrul festivalului Uttarayan. Potrivit autorităților, victimele au sângerat până la moarte atunci când sforile ascuțite ale zmeului s-au încurcat în jurul gâtului lor, conform Press Trust of India (PTI).

Sursa citată notează că unii participanți obișnuiesc să-și îmbrace sforile zmeilor cu praf de sticlă pentru a tăia corzile adversarilor în timp ce se află în aer. Deși această practică a fost interzisă din 2016, criticii spun că este rar aplicată.

O fetiță de doi ani ar fi murit după ce un fir de zmeu i-a lovit gâtul în timp ce se plimba pe scuter cu tatăl ei, a declarat PTI, citând un oficial de la secția de poliție din Bortalav.

O altă fetiță, în vârstă de trei ani, se plimba spre casă împreună cu mama ei în orașul Visnagar, când o sfoară i-a tăiat gâtul. Ea a fost dusă la spital, dar a fost declarată moartă, a declarat un oficial al poliției din Visnagar.

Rishabh Verma, un băiat în vârstă de șapte ani care mergea pe un scuter cu părinții săi, a fost de asemenea lovit de o sfoară în Rajkot, a declarat un oficial de la secția de poliție Aji Dam.

Spectatorii au surprins momentul în care o fetiță de 3 ani este luată pe sus de vântul puternic și salvată miraculos de adulți.

Three year old girl flew away with the kite in Ahmedabad during kite festival. Thank God, she has come down safely... Very scary...😱 pic.twitter.com/cJhksJBZUT— तरसेम कौर🇮🇳 (@baat_aur_jzbaat) January 15, 2023

Potrivit poliției, incidente similare au fost raportate în districtele Vadodara, Kutch și Gandhinagar, unde trei bărbați au fost uciși în circumstanțe similare.

Nikunj Sharma, un militant al organizației People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) India, a declarat pentru The Guardian că utilizarea manja, sfoara de nailon folosită pentru a zbura zmeii în loc de bumbac, este foarte periculoasă.

"Spre deosebire de sforile de bumbac, acestea nu sunt biodegradabile, nu se rup ușor și continuă să provoace răni luni de zile după festival", a spus Sharma.