Britanicii fac cozi pentru a vedea mormântul Reginei Elisabeta. Sute de oamenii se adună zilnic la Castelul Windsor FOTO

Coada celor dispuși să-și ia rămas bun de la Regina Elisabeta a II-a s-a format acum la la Castelul Windsor, care a fost deschis publicului după moartea monarhului, scrie Daily Mail.

Cei care nu au avut timp sau nu au putut să vină la Londra și să viziteze Westminster Hall, unde timp de câteva zile a fost expus pentru rămas bun sicriul cu trupul reginei, au plecat acum spre Windsor.

Locul final de odihnă al reginei a fost deschis după perioada de doliu. Accesul este deschis și către Capela Memorială George al VI-lea, unde Elisabeta a fost înmormântată alături de părinții, sora și soțul ei.

Castelul Windsor a fost închis de când Majestatea Sa a murit pe 8 septembrie la Castelul Balmoral, Scoția. Acum turiştii vin aici nu numai din toată Anglia, ci şi din străinătate. Se aliniază de la șapte dimineața și sunt gata să stea ore în șir pentru a vedea mormântul reginei.

Hundreds queue up as Windsor Castle opens for first time since Queen’s death https://t.co/ecBx4UUv3l pic.twitter.com/dbEiSVD6oQ— Wales / Galler (@WalesGaller) September 29, 2022

Darren Martin, în vârstă de 43 de ani, din suburbiile Melbourne, din Australia, a spus că a admirat-o mereu pe regina britanică și, deși nu a ajuns la înmormântare, acum a aranjat un tur al „locurilor regale”.

"Am mers până la Balmoral, Holyrood și Sandringham. Apoi am avut o mică vacanță în Sussex și Cornwall. Am venit astăzi aici să-mi iau ultimul rămas bun înainte de a merge acasă", a spus el despre vizita la Windsor, recunoscând că bunicii o iubeau și ei pe regina, iar el visa de mic că ea îi va fi bunică.

Două prietene, Anne și Grace din Londra, au spus că, deși au fost fericite să ajungă la Windsor și să-i aducă omagiu Reginei, Castelul Windsor era gol fără ea.

"Castelul pare gol, sumbru. La urma urmei, nu mai locuiește nimeni în el acum. Știi, nu există nici regină, nici duce, nici corgii ei. E ca atunci când ți-ai vândut casa și toată istoria a dispărut", a spus Ann Daly, care a văzut piatra funerară.

Potrivit acestora, regina a fost „o femeie bună care și-a făcut treaba”.

Piatra funerară este realizată din marmură neagră belgiană și poartă numele Reginei cu litere de aur, precum și numele Reginei Mamă, fostul Rege George al VI-lea și Ducele de Edinburgh.

O poză cu certificatul de deces al Reginei a apărut online. Cauza morții a fost dată drept „bătrânețe”. Monarhul a murit la vârsta de 96 de ani.