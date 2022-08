Sanatatea incepe cu primul pas: iata de unde sa obtii seminte de morcovi de calitate!

Stiai ca un singur morcov de dimensiuni medii contine aproape jumatate din necesarul zilnic de vitamina A? In plus, aceste radacinoase sunt bogate si in alte substante nutritive, precum fier, calciu, magneziu, fosfor, sodiu, potasiu, vitaminele B1, B2, B6 si C.

Prin urmare, sa plantezi seminte morcovi pe care apoi sa le consumi in mod regulat este unul dintre cele mai benefice gesturi pe care le poti face pentru starea ta de sanatate. Iata cele mai importante avantaje de care vei avea parte!

Beneficiile consumului regulat de morcovi

Multi copii erau sfatuiti de parinti sau de bunici sa consume aceasta radacinoasa pentru a avea o vedere cat mai buna. Nu era vorba despre o simpla superstitie, ci totul este confirmat din punct de vedere stiintific. Vitamina A se transforma, la nivelul retinei, in rodopsina, o substanta care ajuta la imbunatatirea vederii nocturne si asigura protectie impotriva afectiunii oculare cunoscuta sub numele de cataracta.

Pielea are la randul sau de castigat de pe urma plantarii unor seminte de morcovi, urmata de folosirea pentru consum a recoltei obtinute. Antioxidantii prezenti in plante protejeaza celulele pielii si lupta impotriva radicalilor liberi, ceea ce duce la vindecarea acneei si la uniformizarea tenului.

Consumul dupa fiecare masa contribuie la eliminarea resturilor alimentare si a placii bacteriene, actionand ca un abraziv natural. Astfel, dubleaza actiunea benefica a pastei de dinti si a apei de gura.

Ficatul este organul intern care inregistreaza cele mai multe castiguri de pe urma unui consum regulat de morcovi. Ansamblul activitatii sale este reglat si armonizat. In plus, este protejata mucoasa gastrica si se inregistreaza o reglare a tranzitului intestinal.

Cum alegi cele mai bune seminte de morcovi?

In magazinul online PlantMaster.ro gasesti o oferta bogata de seminte de plante ce pot fi cultivate in gradini, sere sau pe camp. Este vorba despre ardei iute, castraveti, ceapa, conopida, dovleac, dovlecel, fasole de diferite tipuri, gulii, leurda, marar, mazare, pastarnac, patrunjel, pepene verde si galben, praz, ridichi sau salata.

Poti alege seminte de morcovi Nantes, un soi semi-timpuriu cu radacini de forma cilindrica si cu varf rotunjit. Greutatea fiecarei radacini este cuprinsa intre 60 si 100 de grame. Semintele sunt disponibile la plic cu greutatea de 50 de grame.

Un alt soi, de aceasta data tardiv, este Flakee, care produce radacini mari, de forma conica, cu baza plata si cu varf ascutit. Disponibila de asemenea la plic cu greutatea de 50 de grame, odata obtinuta recolta legumele sunt recomandate pentru pastrare timp indelungat.

Soiul Fertodi Voros are o perioada lunga de vegetatie, cuprinsa intre 180 si 200 de zile. Se remarca printr-un foliaj abundent, iar radacinile au un continut ridicat de caroten, sunt conice, lungi, de culoare orange si cu un gust considerat excelent de majoritatea consumatorilor. Fiecare plic contine intre 4 200 si 4 500 de seminte. Si acest soi este recomandat pentru o pastrare de lunga durata, fiind capabil sa reziste fara a-si pierde proprietatile nutritive.

Magazinul online PlantMaster.ro pune la dispozitia celor interesati zeci de soiuri de seminte morcovi de calitate, pe care atat legumicultorii iscusiti, cat si consumatorii le vor aprecia din plin!