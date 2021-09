Monica Macovei, atentă la campania anticorupție din Republica Moldova. Despre procurorul general de la Chișinău: ”Dacă din 2019 rezultatul e zero - afară!”

Dacă se va dovedi că procurorul general din Republica Moldova n-a făcut ceea ce a promis, situația este periculoasă și nu trebuie tolerată. Declarații în acest sens au fost făcute de europarlamentarul Monica Macovei, în trecut Ministru al Justiției în România, în cadrul unui interviu pentru Radio Europa Liberă.

„...dacă procurorul general din Republica Moldova, că vorbim de legea adoptată prin care se introduce un mecanism de evaluare a activității procurorului general, inclusiv evaluarea managementului, păi din 2019 e procuror general, suntem în 2021, aproape 3 ani de zile, există vreun dosar anticorupție mare, anticorupție politică sau antifraudă? Nu! Zero.” (...) Ce-ai făcut tu în aproape 3 ani de zile? N-ai făcut niciun dosar. Tu ai managementul tuturor procurorilor, da, poți să spui că procurorii nu și-au făcut treaba, că au fost leneși, că nu au fost profesioniști ș.a.m.d., de ce nu i-ai dat afară sau de ce nu ți-ai dat tu demisia? Adică e foarte simplu aici, evaluarea e foarte simplă și e foarte binevenită (...) Dacă rezultatul este zero sau este foarte prost – afară, altul!”, a declarat Monica Macovei în cadrul interviului.

Macovei s-a referit și la situația din România, unde procurorii, dacă după 3 luni nu au adus rezultate, au fost înlocuiți.

„După 3 luni dacă n-a făcut nimic, gata, are înlocuire și altă numire. 80 la sută, 90 la sută am fost bine, am verificat și cu psiholog, am văzut că și dvs. aveți psiholog, dar dacă am greșit, i-am schimbat. Adică tot așa, evaluați, același mecanism se va produce și la următorul procuror general”, a precizat Macovei.

În contextul evaluării procurorului general, ex-ministrul a mai spus că ar fi dispusă să vină pe post de expert la o evaluare externă, dar și la una internă ca observator.

„Noi știm că nu s-a făcut niciun dosar de mare corupție și mare fraudă, da? Deci, aici eu n-aș mai pune altă întrebare. S-a făcut? Știm că nu, că e zero, că niciunul nu s-a făcut, niciun dosar. Bun, de ce nu ți-ai dat demisia – a doua întrebare – dacă nu s-a făcut, dacă n-ai fost în stare să gestionezi toți procurorii, încât să facă dosare? Și dacă nu știu ce motive găsește, ultima întrebare: de ce nu i-ai schimbat? Că sunt leneși, că nu știu ce, că poate să spună chestii din astea, că nu sunt profesioniști. De ce nu i-ai schimbat? Și dacă nu poți și nu poți, îți dai demisia.

Nu poți să stai pe un loc pe care nu-ți faci treaba și mai și iei banii, îți dai demisia și cu asta, basta, să vină unul care poate. Simplu, e foarte simplu. Să știți că lucrurile astea sunt foarte simple, lumea le complică și le îmbârligă, vreau să zic ei, cei în cauză, dar lumea înțelege și repet, vreau să spun să înțeleagă foarte, foarte, foarte bine: independența justiției, judecătorilor și a procurorilor este dreptul oamenilor să aibă în față un procuror independent și un judecător independent de corupție, de politic, de orice. Și profesionist, că nu poți fi independent dacă nu ești profesionist.

Deci, oamenii, societatea din Republica Moldova are acest drept la independența judecătorilor și a procurorilor. Dacă societatea nu crede în justiție, judecători și procurori, nu au încredere. Dacă nu au încredere, salut! Dacă nu au încredere, nici nu vor respecta și unde nu e justiție, nimic nu e. Unde nu e justiție, nimic nu e!”, a conchis ex-ministrul român.