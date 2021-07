Monica Bellucci, acum in varsta de 56 de ani, apare pe coperta revistei Vogue Italia alaturi de fiica sa cea mare, Deva Cassel, in editia lunii iulie.

Directorul revistei, Emanuele Farneti scrie in editorialul sau: "Monica insasi si-a dorit gestul de a se lasa deoparte si de a lasa reflectoarele lui Deva. Sa recunoastem acest lucru: a face loc celor care vin dupa (o fiica, un succesor) nu este ceva ce suntem obisnuiti sa vedem des. Asa ca Deva (Roversi spune despre ea: "Am simtit aceeasi emotie pe care am simtit-o cu Natalia Vodianova si Kate Moss. Emotia in fata frumusetii pure") si cei saisprezece ani ai sai deschid un numar dedicat in totalitate varstei sale ".

Actrita in varsta de 56 de ani si fiica ei in varsta de 16 ani poarta aceleasi tinute, rochii negre, drepte si foarte decoltate create de una dintre cele mai cunoscute case de moda.

"Cele doua ar putea avea aproape aceeasi varsta. (...) Monica si Deva. Deva si Monica. Mama si fiica s-au reunit acum intr-un studio fotografic din Paris, unde Monica a fost fotografiata de multe ori, in timp ce Deva nu a facut-o niciodata. Compensatia care vine acum este insa uriasa: nimeni nu le imortalizase niciodata impreuna", se arata in articolul de pe vogue.it.