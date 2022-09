Ce spune milionarul Murad despre intrarea în AUR și colaborarea cu George Simion: „Trebuie să găsești o formulă cu proiecte, nu doar anti”

Afaceristul Mohammad Murad, membru al Partidului Ecologist Român (PER) a declarat, în urma unei dezbateri organizate de partidul AUR, că nu intenționează să intre în formațiunea condusă de George Simion pentru că „sunt diferiți în abordare”.

„Avem lucruri în comun, cel puțin declarativ, dar nu știu dacă și gândește ceea ce spune. Oricum, în acest moment nu am nicio înțelegere și proiecte comune cu el. Eu i-am și spus că el are nevoie de conținut, că atitudinea susținătorilor este anti-altcineva, dar nu neapărat pentru ceea ce propune el”, a declarat Murad, la Realitatea Info.

Mohammad Murad a răspuns și întrebărilor legate de propunerea făcută de George Simion ca să fie un ministru al turismului sau agriculturii.

„Este opinia dânsului. El a recunoscut foarte bine că suntem diferiti in abordare. Eu am foarte puține lucruri asemanatoare cu dl George Simion ca mesaj. Eu fac constructie, cred in proiecte, solutii. Mesajul dlui George Simion este unul anti-putere, dar nu cu soluții. Si chiar i-am spus: George, trebuie sa gasesti o formula cu proiecte, nu doar anti”, a mai spus omul de afaceri.