Mohammad Munaf are 15 zile să părăsească România. Lucian Bode: Timp de 15 ani are interdicţie de a intra pe teritoriul României

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat joi, 7 iulie, referindu-se la eliberarea condiţionată a omului de afaceri Mohammad Munaf, condamnat pentru terorism în dosarul răpirii jurnaliştilor Ovidiu Ohanesian, Sorin Mişcoci şi Marie Jeanne Ion, că acesta are 15 zile pentru a părăsi România. De asemenea, el are interdicţie timp de 15 ani de a intra în ţara noastră.

Lucian Bode a fost întrebat, joi, care sunt procedurile în cazul lui Mohammad Munaf, care a fost eliberat condiţionat.

“A fost eliberat în baza unor decizii ale unor comisii de specialitate, nu a fost eliberat aşa pur şi simplu. El, fiind cetăţean străin, a fost preluat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, acolo i s-au făcut toate formalităţile legale, după care a plecat spre reşedinţă. I s-a pus în vedere că în 15 zile trebuie să părăsească România, iar conform deciziilor instituţiilor statului român, timp de 15 ani are interdicţie de a intra pe teritoriul României”, a declarat Lucian Bode.

Mohammad Munaf, complicele lui Hayssam Omar în dosarul răpirii jurnaliștilor români în Irak în 2005, a părăsit Penitenciarul Jilava, miercuri, 6 iulie, după ce a ispășit în România 7 din cei 10 ani de pușcărie la care a fost condamnat pentru terorism.

Tribunalul Ilfov a admis contestația lui Mohammad Munaf împotriva deciziei instanței ierarhic inferioare și a dispus punerea acestuia în libertate.

Cum i-a convins Munaf pe judecători să îl elibereze

Procurorul de ședință de la Tribunalul Ilfov s-a opus, miercuri, eliberării lui Mohammad Munaf, complicele lui Omar Hayssam, spunând că acesta ar fi „fugit” și că „a participat în penitenciar la cursurile Bisericii Ortodoxe, deși e musulman”.

În schimb, Mohammad Munaf a arătat cu calm, din boxa deținuților, că el a făcut tot posibilul să arate că s-a reabilitat.

„Eu nu am fugit de nimeni, am stat 6 ani într-o închisoare americană din Irak. În România, în penitenciar, am făcut tot ce mi-au dat de făcut, mai puțin în pandemie. Nu am putut să muncesc, pentru că nu mi-au dat voie. Am trei copii, care nu m-au văzut de atâta timp! Aici am făcut 7 ani de închisoare, iar în închisoarea americană din Irak încă 6 ani.

Mă scuzați că vă spun, dar unul dintre copiii mei era mic, în pampers, iar acum e anul 3 de facultate. Cu privire la ce a susținut domnule procuror, că m-am dus la biserica ortodoxă, deși sunt musulman: pentru mine discriminarea aceasta nu există. Mă duc (la biserică – n.r.) pentru că e casa lui Dumnezeu. Soția mea e româncă, am lăsat-o creștină și eu am rămas musulman”, a declarat în ultimul cuvânt Mohammad Munaf.

Condamnat la 10 ani pentru terorism

În 2008, Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat pe Mohammad Munaf, în lipsă, la 10 ani de închisoare pentru participare la răpirea jurnaliştilor Ovidiu Ohanesian, Sorin Mişcoci şi Marie-Jeanne Ion.

Completul Curţii de Apel Bucureşti a decis, de asemenea, interzicerea, timp de 5 ani după terminarea executării pedepsei, a unor drepturi pentru Mohammad Munaf şi plata a câte două milioane de euro ziariştilor Ovidiu Ohanesian, Sorin Mişcoci şi Marie-Jeanne Ion, reprezentând daune morale.

De asemenea, s-a stabilit la acea dată plata a 100.000 de lei cheltuieli de judecată către statul român.

Mohammad Munaf, irakian stabilit în România şi având dublă cetăţenie - irakiană şi americană - a servit drept ghid celor trei jurnalişti români răpiţi în Irak la sfârşitul lunii martie 2005, fiind ţinut ostatic, la fel ca şi aceştia, timp de 55 de zile. La eliberarea jurnaliştilor, întrucât s-a presupus că a fost complice la răpire, Munaf a fost plasat în detenţie de forţele americane în Irak.

Iniţial, în octombrie 2006, Munaf a fost condamnat la moarte prin spânzurare de Tribunalul Penal Central din Bagdad, însă sentinţa a fost anulată de Curtea irakiană de Casaţie, care a motivat decizia prin faptul că nu se poate determina rolul pe care Munaf şi ceilalţi acuzaţi l-au avut în răpirea celor trei jurnalişti români.

În august 2015, Munaf a fost adus în România şi plasat în detenţie.