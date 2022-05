PSD și UDMR au reînviat în ultima săptămână discuția privind modificarea Constituției, mai exact pe subiectul alegerii președintelui, fiind în favoarea modelului de republică parlamentară, în care președintele țării este desemnat de către Parlament și are rol mai mult decorativ.

Primele discuții în acest sens au pornit încă din luna noiembrie a anului trecut, la doar câteva săptămâni după formarea coaliției PSD-PNL-UDMR. Liderul PSD Marcel Ciolacu motiva atunci că rolul președintelui a fost gândit ca un producător de consens. Însă, conform acestuia, în ultimii ani ar fi existat situații în care acesta fie a preluat puterea atunci când avea de partea sa Guvernul, iar premierul devenea „marionetă”, fie era complet izolat.

Deși discuția părea abandonată, iar liderul social-democrat afirma atunci că nu reprezintă o urgență, acesta pare că s-a răzgândit, iar săptămâna trecută afirma că procesul de modificare a Constituției trebuie „pornit repede”. Acesta a mai motivat că ultima oară Constituția a fost modificată în urmă cu 20 de ani și că războiul din Ucraina trebuie să ne facă „să privim din toate unghiurile”.

Ciolacu a fost susținut apoi în spațiul public de către liderul UDMR Kelemen Hunor, care a declarat că susține o republică parlamentară, adică modelul în care președintele țării este ales în Parlament.

„Marea majoritate a ţărilor UE funcţionează ca state cu preşedintele ales în Parlament. Asta am spus noi că ar trebui să facem. Şi, ca să nu fie nicio discuţie că vrem un preşedinte decorativ, nu umblăm la atribuţii, ele rămân aşa cum sunt. Asta a fost propunerea noastră. Dacă va exista majoritate, dacă va exista dorinţă, noi cu această propunere vom merge în discuţii”, a explicat Kelemen Hunor. Liderul UDMR a adăugat apoi că nu vrea ca acest subiect să fie amânat până în 2024 când vor urma cele patru rânduri de alegeri și că este convins de faptul că toți parlamentarii vor vota un astfel de proiect.

În ciuda explicațiilor celor doi, România a copiat modelul formei de guvernământ de la Franța, adică o republică semi-prezidențială, în care, cel puțin teoretic, prim-ministrul și președintele sunt ambii participanți activi în administrația statului. În cazul unei republici parlamentare, dorite de PSD și UDMR, președintele ar avea un rol doar decorativ și ar fi ales de către Parlament.

Analistul politic Cristian Pîrvulescu a notat însă pentru Ziare.com că țara noastră arată deja ca o republică parlamentară, cu președinte ales, în sens că șeful statului are oricum puteri destul de limitate.

„Cel mai bun argument, dincolo de faptul că președintele nu poate dizolva Parlamentul, nu poate demite sau numi primul-ministru, ci doar nominalizează o persoană. Dincolo de asta, președintele poate fi suspendat și revocat printr-o simplă majoritate parlamentară fără niște argumente solide. E un președinte mai slab decât majoritatea președinților parlamentari”, notează politologul.

Cât despre insistența social-democraților, analistul a menționat că ar putea fi vorba de o frustrare a PSD-ului care, din 2004, nu a mai dat președintele, deși în ultimii 16 ani au guvernat în majoritatea timpului. Despre acest subiect a vorbit și analistul Alfred Bulai, care a relatat că acest subiect reprezintă și o fumigenă prin care puterea încearcă să distragă atenția de la problemele reale din societate cum ar fi creșterea prețurilor ori criza economică.

Iohannis nu se opune unei modificări

Despre modificarea Constituției a fost întrebat inclusiv președintele Klaus Iohannis, care a declarat că nu se opune unei astfel de inițiative, dând însă și exemplul unor alte chestiuni care ar trebui lămurite.

„O să vă dau un exemplu. Un ministru interimar poate să stea 45 de zile. Dar dacă criza durează 145 de zile, ce facem? Rămânem fără Guvern, rămânem fără miniştri? Este absurd. Deci, astfel de lucruri care s-au întâmplat şi am tras învăţămintele trebuie să ducă la îmbunătăţiri în textul Constituţiei”, a relatat șeful Statului. Acesta din urmă a adăugat apoi că și rolul președintelui ar trebui clarificată în Constituție.

„Discuţia există de când am scăpat de comunism şi discuţia este: vrem preşedinte ales de popor, cu puteri multe sau vrem preşedinte ales de Parlament, care are o poziţie mai degrabă protocolară. Sunt argumente pro şi contra pentru ambele. Deocamdată situaţia este cea în care suntem: preşedintele este ales direct, are atribuţiile pe care le are”, a adăugat Klaus Iohannis.

Cristian Pîrvulescu amintește pericolele modificării Constituției, de la Viktor Orban care și el a început cu astfel de pași și „crearea unor condiții care să-i asigura supraviețuirea la guvernare. Eu cred că trebuie să fim raționali, să vedem că România a rezistat unor perioade dificile tocmai datorită acestor echilibre constituționale și să nu ne jucăm cu focul. Cine se joacă cu focul se arde”, a conchis analistul.

„Dorința lui Iohannis e să fie premier”

Fostul președinte al PNL Ludovic Orban declara la finalul anului trecut, după ce a pierdut alegerile pentru șefia partidului, că după ce-i expiră mandatul de președinte, dorința lui Klaus Iohannis este de a deveni premier.

„Tot ce s-a întâmplat în România după alegerile parlamentare din 6 decembrie, dar mai ales ce s-a întâmplat după 1 iunie, se datorează dorinţei lui Iohannis de a fi premier”, a afirmat Orban, care a susținut apoi că rolul de președinte va fi preluat de Mircea Geoană.

O acuzație asemănătoare a fost făcută și de către fostul lider PSD Liviu Dragnea, care susținea în urmă cu câteva luni că există o înțelegere pentru modificarea Constituției astfel încât Klaus Iohannis să ajungă premier.

„Ştiam de înţelegerea pe care au avut-o în septembrie la discuţia cu Iohannis, unde au fost Ciolacu, Hellvig, Bode şi Cîţu. S-au discutat toate aceste lucruri, ca USR să fie scos de la guvernare, ca PSD să facă această alianţă cu PNL, să modifice Constituţia pentru a face din România republică parlamentară, ca să meargă Klaus Iohannis prim-ministru”, a susținut Dragnea într-o emisiune de la Realitatea Plus.