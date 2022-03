Senegalul a obţinut calificarea la Cupa Mondială din Qatar, după ce a învins, marţi, pe teren propriu, după executarea loviturilor de departajare, reprezentativa Egiptului, în manşa a doua a fazei a treia a preliminariilor africane.

După 0-1 în tur, Boulaye Dia a marcat în minutul 3 al meciului de la Diamniadio şi a restabilit egalitate în cele două manşe. Până la finalul prelungirilor nu s-a mai marcat, astfel că s-a trecut le executarea loviturilor de departajare.

Ţintiţi de lasere din tribune (au asistat 55.000 de spectatori), Mohamed Salah, Zizo şi Mostafa Mohamed au ratat de la 11 metri pentru egipteni, de la care a marcat doar El Solia. De altfel, luminiţele verzi au strălucit pe figurile oaspeţilor pe toată durata partidei.

Nici de la gazde nu au înscris Koulibaly şi Ciss, dar au făcut-o Ismaila Sarr, Dieng şi Sadio Mane, ultimul câlificând naţionala sa la turneul final.

Egiptul a mai pierdut la penaltiuri în faţa Senegalului în acest an, în finala Cupei Africii pe Naţiuni.

Penalty-uri Senegal - Egipt. Sursa video: Youtube / Merryhub360

Laser Salah. Sursa video: Youtube / colo 99

Într-un alt meci, Ghana a remizat în deplasare, scor 1-1, cu Nigeria, după 0-0 în tur. Ghanezii merg la Mondiale pe baza regulei golului marcat în deplasare, care nu a fost abrogată de CAF.

Au mai obţinut calificarea Maroc, Tunisia şi Camerun, după rezultatele:

Algeria - Camerun, scor 1-2 după prelungiri (1-0 în tur);

- Camerun a avut 1-0 după 90 de minute şi după reuşita lui Choupo-Moting, din minutul 22. Gazdele au egalat în minutul 118, prin Touba şi păreau calificaţi la CM, dar camerunezii au reuşit un al doilea gol prin Toko Ekambi, în prelungirile prelungirilor (120+4).

Algeria - Camerun. Sursa video: Youtube /The important and useful with Umm Shaima

Maroc - RD Congo, scor 4-1 (1-1 în tur);

Tunisia - Mali, scor 0-0 (1-0 în tur).