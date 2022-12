Arme fabricate în România au ajuns pe frontul din Ucraina. Imagini publicate pe Twitter surprind mitraliere ce au marca vizibilă a Uzinei Mecanice Cugir, compania de stat producătoare de armament și muniție.

Mitralierele grele fabricate la Cugir au fost modificate în Ucraina pentru a putea ținti drone și rachete de croazieră inamice.

Imagini, dar și o filmare cu mitralierele de tipul DShKM 12.7 x 108, fabricate de Uzina Mecanică din Cugir, au fost publicate recent pe rețeaua Twitter. Potrivit descrierii, una dintre mitraliere a fost echipată cu o lunetă termică AGM TS35-640.

Se precizează că modificările au fost aduse pentru a îmbunătăți capacitatea armelor, în special când vine vorba de țintirea dronelor și a rachetelor de croazieră inamice.

FOTO Twitter

„Am găsit o modalitate de a consolida mitralierele grele și tunurile antiaeriene. Luptătorii instalează toate aceste arme pe aceleași camioane și camionete pe care le-am dat în toate aceste luni”, declară primarul orașului Dnipro, Borys Filatov, potrivit postării de pe Twitter.

Here is part of the training process with a target mimicking an UAV. pic.twitter.com/Rmyz4LyhtS— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) December 7, 2022