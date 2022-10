Adrian Mititelu, furibund la adresa propriei echipe: „Sunt niște surdo-muți acolo!”

FCU Craiova a pierdut pe teren propriu, 0-1 contra Chindiei, și s-a îndepărtat de locurile de play-off.

La finalul meciului, care a adus și demisia antrenorului Marius Croitoru, patronul Adrian Mititelu a avut un discurs furibund la adresa echipei sale.

„Dă-o dracului de posesie, eu m-am săturat de posesie. Eu am văzut mingea doar la Chindia. A fost un meci foarte urât, cum rar mi-a fost dat să văd. E un joc care m-a dat peste cap. Parcă e o altă echipă, nu-i mai recunosc. Tot am zis că e o chestiune de moment, că mai sunt și perioade proaste, jocul de azi nu are nicio legătură cu ce-mi doresc eu. Sunt dărâmat!

Sunt niște surdo-muți acolo, nu ai ce să vorbești cu ei! Nu vreau să jignesc, sunt niște oameni care nu pot să spună nicio explicație. Mi-e rușine de jocul ăsta. Jocul este lamentabil. Eu nu pot uita să văd rezumatul. Echipa e în cădere liberă, am simțit asta.

S-a umplut paharul, sunt dărâmat și nu mai chef să fac ceva în fotbal. Avem condiții de play-off și jucătorii sunt plătiți bine. Nu ai cum să iei 6 puncte în următoarele meciuri că nu e nicio perspectivă. Trebuie să ne gândim anul ăsta să nu retrogradăm. Concluzia e că meciul ăsta mi-a schimbat toate planurile, mi s-a luat gândul de la play-off”, a spus Adrian Mititelu, după meci, conform as.ro.