Actorul Mitică Popescu suferă de frig în casă, în plină iarnă. "Mai pun pe mine o vestuță. Noroc că sunt călit"

Probleme mari pentru actorul Mitică Popescu din cauza iernii friguroase.

Ajuns la 86 de ani, artistul a dezvăluit că se îmbracă gros în casă pentru a trece mai ușor peste temperaturile scăzute.

Mitică Popescu speră ca factura să nu-i provoace și mai multe probleme, mai ales că a crescut prețul gazelor naturale.

"Nu au presiune gazele, cred că bagă mult aer.

Am impresia că nu e flacăra aceea albastră, cum era pe vremuri, e cam roșie, semn că bagă aer. În plus, nici putere calorică nu mai are, nu se încălzește deloc în casă.

Eu nu am calorifere, am sobă de teracotă pe gaze. Deocamdată, nu știu cât o să plătesc. Aștept factura! Ca să mă mai încălzesc mai pun pe mine o vestuță, un pulover, o geacă. Noroc că eu sunt și un pic călit, căci am muncit în viață și în frig", a declarat Mitică Popescu, pentru Impact.ro.

Actorul locuiește singur de 24 de ani, de când i-a murit soția.

A preferat să nu se mai căsătorească niciodată.