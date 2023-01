Valentin Teodosiu, la moartea marelui prieten Mitică Popescu: "Acum câteva săptămâni am mers la un şpriţ şi a fost tare bucuros"

Actorul Valentin Teodosiu regretă moartea prietenului său Mitică Popescu.

"A plecat dintre noi şi dragul meu prieten, Nea Mitică Popescu! Acum câteva săptămâni am fost la un şpriţ şi a fost tare bucuros! Dumnezeu să-l ierte şi să-l aibă în paza sa!", a scris actorul pe Facebook.

Ads

"Cu infinită tristeţe ne despărţim astăzi de marele actor Mitică Popescu", a transmis Teatrul Mic.

Pe scena Teatrului Mic a debutat în 1973, în spectacolul ”Philadelphia eşti a mea” de Brian Friel, regia Sorana Coroamă Stanca, şi va rămâne în trupa teatrului până în anul 2010. În următorul an a jucat în spectacolul ”Matca” de Marin Sorescu, în care a interpretat rolul logodnicului, alături de regretata Leopoldina Bălănuţă, cu care s-a şi căsătorit în anul 1977.

Mitică Popescu, prin prezenţa sa inconfundabilă, elegantă şi puternică totodată, a dat scenei româneşti interpretări de mare valoare, a fost mesajul Ministerului Culturii.

Ads

Criticul şi realizatoarea de televiziune Sanda Vişan a spus: "Dispare o lume... S-a stins din viaţă şi Mitică Popescu. Un actor uriaş, de o modestie remarcabilă şi de o subtilitate bine mascată. Filmul, spectatorii de teatru, înregistrările din studiourile de televiziune şi de radio vor păstra vie amintirea lui. Alături de soţia sa, Leopoldina Bălănuţă, se înscrie în cartea de aur a artei româneşti. Dumnezeu să-l odihnească!".

"Trist început de an: după călătoria spre meleaguri mai bune ale minunatului dramaturg D.R.Popescu, astăzi aflu că a luat acelaşi drum mirabilul nostru coleg, măria Sa actorul Mitică Popescu. Să le fie somnul lin şi pot fi liniştiţi: nu sunt dintre cei ce pot fi înlocuiţi! Am avut noroc de la Dumnezeu să lucrez cu amândoi: înscenând "Aceşti îngeri trişti”cu oarece succes la Constanţa şi de asemenea montând două teleplay-uri la TVR cu Mitică Popescu: Portretul după Slawomir Mrozek şi "…Sub clar de lună" de Teodor Mazilu. Am absolvit prin ei două şcoli înalte pentru care nu-i pot uita, admira şi plânge destul. La fel nici naţia română nu-i va uita", a scris şi regizorul Dominic Dembinski.