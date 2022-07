Mitică Dragomir se încălzește pentru etapa a doua din procesul de luare de mită de la RDS&RCS

Dumitru „Mitică” Dragomir și fiul său, Dumitru Bogdan Dragomir, vor fi judecați în al doilea ciclu procesual de Curtea de Apel București (CAB) în dosarul mitei de la RCS&RDS, după ce judecătorii au constatat încheiată faza de cameră preliminară și au confirmat legalitatea rechizitoriului. Cum faptele sunt din 2008-2009, este de așteptat ca Mitică de la Ligă să se înscrie pe lunga listă de inculpați VIP care invocă decizia CCR privind prescripția.

Mitică Dragomir este acuzat că, pe vremea când era la șefia Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a primit mită peste 3 milioane de euro de la RCS&RDS pentru drepturi de difuzare a meciurilor de fotbal, sumă pe care a „spălat-o” prin firma fiului său.

Condamnat la 4 ani de pușcărie pe fond, Dragomir a invocate în apel că procesul trebuia judecat la CAB, deoarece fiul său este avocat. Magistrații au anulat condamnarea și a dispus reluarea procesului de la zero.

Judecătorii au dezbătut pentru a doua oară legalitatea rechizitoriului și s-au pronunțat, vineri, 1 iulie:

„Respinge cererile şi excepţiile referitoare la legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor în faza de urmărire penală şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, invocate de către inculpaţi, prin avocaţi aleşi, ca nefondate.

Constată că instanţa competentă material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză este Curtea de Apel Bucureşti.

Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 326/P/2016 din data de 21.08.2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie privind pe inculpaţii:

Dragomir Dumitru , trimis în judecată sub aspectul săvârşirii în concurs a infracţiunii de luare de mită și complicitate la infracţiunea de spălare de bani,

, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii în concurs a infracţiunii de luare de mită și complicitate la infracţiunea de spălare de bani, Bendei Ioan , trimis în judecată sub aspectul săvârşirii în concurs a infracţiunii de dare de mită și complicitate la infracţiunea de spălare de bani,

, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii în concurs a infracţiunii de dare de mită și complicitate la infracţiunea de spălare de bani, Bădiță Florin Bogdan , trimis în judecată sub aspectul săvârşirii în concurs a infracţiunilor de complicitate la luare de mită și spălare de bani

, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii în concurs a infracţiunilor de complicitate la luare de mită și spălare de bani Dragomir Bogdan Dumitru , trimis în judecată sub aspectul săvârşirii în concurs a infracţiunilor de complicitate la luare de mită și complicitate la spălare de bani,

, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii în concurs a infracţiunilor de complicitate la luare de mită și complicitate la spălare de bani, Oprea Alexandru , trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la dare de mită,

, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la dare de mită, Dinei Mihai , trimis în judecată sub aspectul săvârşirii în concurs a infracţiunilor de complicitate la dare de mită și complicitate la spălare de bani

, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii în concurs a infracţiunilor de complicitate la dare de mită și complicitate la spălare de bani Serghei Bulgac , trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani

, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani SC Bodu SRL (persoană juridică), trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii în concurs a infracţiunilor de complicitate la luare de mită și spălare de bani,

(persoană juridică), trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii în concurs a infracţiunilor de complicitate la luare de mită și spălare de bani, SC RCS & RDS SA (persoană juridică), trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii în concurs a infracţiunilor de dare de mită

(persoană juridică), trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii în concurs a infracţiunilor de dare de mită SC Integrasoft SRL (persoană juridică), trimisă în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la spălare de bani.

Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii Dragomir Dumitru, Bendei Ioan, Bădiță Florin Bogdan, Dragomir Bogdan Dumitru, Oprea Alexandru, Dinei Mihai, Serghei Bulgac, SC Bodu SRL, SC RCS & RDS SA şi SC Integrasoft SRL. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi 01.07.2022”, se arată în minuta instanței.

Cum i-a „fentat” Mitică Dragomir pe judecători

Mitică a fost condamnat la Tribunalul București, la capătul a 3 ani de proces, la 4 ani de închisoare cu executare cu privire la mita primită de la RDS&RCS pentru difuzarea unor meciuri de fotbal. O „chichiță avocățească” a dus, însă, la rejudecarea cauzei.

Nici procurorii DNA și nici judecătorii de la Tribunalul București n-au știut până în noiembrie 2021 că fiul lui Mitică Dragomir, Bogdan Dragomir, este avocat, iar pe avocați îi judecă doar curțile de apel, nu tribunalele sau judecătoriile, așa cum pe demnitari îi judecă doar Înalta Curte.

Teoretic, prima chestiune pe care o verifică instanța de judecată după sesizarea cu rechizitoriu este competența. Dacă judecătorului îi „scapă” acest aspect, părțile din dosar (avocații inculpaților sau procurorul) pot ridica excepția necompetenței materiale a instanței de judecată. Evident, apărătorii din dosarul RDS&RCS n-au suflat o vorbă despre asta, decât după decizia de condamnare a Tribunalului București.

Iată ce notează magistrații de la Curtea de Apel București în motivarea prin care au dispus desființarea condamnării pe fond și rejudecarea cauzei de la zero.

Motivarea instanței: Fiul lui Mitică e avocat, fie că profesează sau nu

„În concret, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie s-a dispus trimiterea în judecată şi a inculpatului (…) (n.r. – Bogdan Dragomir) persoană care, la data dispunerii acestei soluţii de trimitere în judecată precum şi la data pronunţării sentinţei apelate, a deţinut şi deţine calitatea de avocat (…) Acesta a dobândit calitatea respectivă la data de 30.09.1999 (…) exercitând această profesie în perioada 01.10.1999 - 01.02.2003, fiind suspendat de la data de 01.02.2003 astfel cum rezultă din actele emise de către Baroul Bucureşti. Or, potrivit practicii judiciare din România, competenţa materială de soluţionare a acestei cauze în primă instanţă revine, raportat la calitatea persoanei, Curţii De Apel Bucureşti - Secţia Penală potrivit normelor de procedură invocate anterior. În acest caz, competenţa curţii de apel priveşte persoanele care au calitatea de avocat, indiferent dacă la data săvârşirii infracţiunii această calitate era suspendată (…), întrucât suspendarea calităţii de avocat nu echivalează cu încetarea acestei calităţi”, rețin magistrații.

Instanța notează că Bogdan Dragomir a fost suspendat din Barou pe data de 1 februarie 2003 pentru „neplata taxelor şi contribuţiilor profesionale”, dar nu a fost exclus, astfel că, în fața legii, e în continuare avocat.

„Suspendarea calităţii de avocat presupune lipsa exercitiului profesiei şi nu încetarea (pierderea) calității în sine, instituţia încetării calităţii de avocat fiind reglementată distinct (…).

Calitatea de avocat încetează:

a) prin renunţarea scrisă la exerciţiul profesiei;

b) prin deces;

c) dacă împotriva avocatului s-a luat măsura excluderii din profesie ca sancţiune disciplinară;

d) dacă avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală şi care îl face nedemn de a fi avocat, conform legii.

Or, aşa cum rezultă din relaţiile comunicate de Baroul Bucureşti, calitatea de avocat a inculpatului (…) nu a încetat, această instituţie operând doar în cazurile prevăzute expres în lege (art. 26, anterior enunţat), ci doar i-a fost suspendată ca urmare a neplăţii taxelor şi contribuţiilor profesionale (art. 27 lit. c) din Legea nr. 51/1995 rep.). Astfel fiind şi având în vedere principiul conform căruia normele de procedură penală sunt de strictă interpretare și aplicare, Curtea reţine că dispozitiile art 38 alin. 1 C.pr.pen. nu pot fi interpretate decât în sensul stabilirii competentei curtii de apel în cazul în care inculpatul are calitatea de avocat la data savârșirii faptei, fără a face distincţie între situația în care profesează sau nu, ca urmare a suspendării calităţii de avocat”, notează magistrații.

Pedepsele de la Tribunalul București și acuzațiile DNA

În 15 ianuarie 2019, Tribunalul București a pronunțat sentințele în dosarul RDSRCS:

Dumitru Dragomir – 4 ani de închisoare cu executare

Ioan Bendei – 4 ani cu executare

Bogdan Dragomir – achitat

RCS/RDS – obligată să plătească o amendă penală de 1.250.000 lei și să fie confiscate şi sumele de 3,1 milioane euro şi 665.000 lei de la aceeaşi companie

SC Bodu SRL, firmă deţinută de Bogdan Dumitru Dragomir (fiul lui Dumitru Dragomir) – obligată să plătească o amendă penală de 1.350.000 lei și să fie confiscate şi sumele de 3,1 milioane euro şi peste 3 milioane lei

Integrasoft SRL – obligată să achite o amendă penală de 700.000 lei.

Procurorii DNA îl acuză pe fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) că în 2009 a cerut 3,5 milioane de euro mită, din care a primit 3,1 milioane de euro sub forma unor contracte de publicitate la salonul de nunţi pe care-l deţinea prin intermediul unei firme.

În schimb, el ar fi facilitat, în 2008, câştigarea contractului pentru drepturi TV ale Ligii 1 de către RCS/RDS.

De asemenea, şi fiul lui Dumitru Dragomir, Bogdan Dragomir, este cercetat pentru complicitate la luare de mită şi la spălare de bani.