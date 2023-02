Fosta directoare IT din ANAF, achitată pentru luare de mită FOTO Arhivă

Anda Ancuța MAcovei, la data faptei director al Direcției Tehnologia Informației, Comunicații și Statistică Vamală din cadrul Autorității Naționale a Vămilor, ulterior director al aceleiași structuri din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), a fost achitată pentru fapte de corupție printr-o sentință a Tribunalului București.

Instanța a considerat că procurorii anticorupție nu au reușit să probeze faptul că Macovei a luat mită un milion de euro pentru a favoriza un consorțiu de firme la o licitație privind un contract de mentenanță software. Pe de altă parte, a arătat instanța, în acest dosar nu au existat suficient de multe dovezi că toate produsele de lux, în special haine și accesorii de firmă, dar și o excursie în SUA, au fost primite cu titlu de mită de la patronii firmelor interesați să câștige licitația.

Anda Ancuța Macovei a fost deferită justiției de către DNA Ploiești în 28 noiembrie 2017, iar faptele de care a fost acuzat s-ar fi petrecut în perioada 2010-2014.

Procurorii au acuzat că, în anul 2010, în calitate de director al Direcției Tehnologia Informației, Comunicații și Statistică Vamală din cadrul Autorității Naționale a Vămilor, ”inculpata Macovei Ancuța Anda a pretins, pentru sine și pentru o altă persoană din conducerea instituției, de la reprezentanții a două societăți comerciale, un procentaj de 25% din valoarea unor contracte de mentenanță software pentru ca, în schimb, să organizeze procedura de licitație astfel încât să fie câștigată de o asociere din care făceau parte și cele două firme, să asigure buna derulare a contractelor și efectuarea plăților aferente.

Din suma cerută, inculpata Macovei Ancuța Anda a primit, în perioada 2010 - 2014, pentru sine și pentru cealaltă persoană, suma totală de 1.054.721 euro (care include și contravaloarea unei deplasări în SUA și alte bunuri materiale de valoare).

În același context, inculpata a mai primit alte 14 bunuri materiale evaluate la 4.300 euro și 22.502 lei”, se arată în rechizitoriu.

”Lista micilor atenții”

De câștigarea acestui contract au fost interesate trei mari firme de IT (Siveco, Bull și Total Network Solutions), iar pentru ca totul să meargă bine la licitație, între Anda Macovei și reprezentanții acestor societăți ar fi existat o înțelegere. Macovei primea 25 la sută din valoarea contractului, peste un milion de euro, iar pentru grăbirea procedurilor privind organizarea licitației, directoarea IT a primit cadoryui scumpe din partea reprezentanților societăților private.

Pe lista ”micilor atenții” s-au aflat accesorii de lux (geantă Furla, stilou Mont Blanc, scrumieră Versace, televizor Samsung, cizme bleumarin, lungi, marca Chanel, portvizit Montblanc, curea Hermes, tabletă de tip iPad, șal Luis Vuitton etc), cauciucuri de iarnă Dunlop, dar și o excursie în SUA, finalizată inclusiv cu o deplasare cu elicopterul în Las Vegas.

Macovei a negat insistent în instanță că ar fi primit aceste atenții cu titlu de mită, susținând că produsele ar fi fost doar cadouri pe care le-a primit de ziua ei sau în zile speciale, de 1 martie, 8 martie etc. În plus, în SUA spune că a mers în calitate oficială la o conferință unde a fost invitată de către reprezentanții firmelor IT. Nicidecum aceste bunuri nu ar fi fost oferite, respectiv primite în legătură cu atribuțiile sale de serviciu.

Banii cash, au acuzat procurorii DNA, ar fi fost primiți de Macovei într-o cutie în care se aflau produse de patiserie, plicul aflându-se la baza ambalajului din carton în care se aflau pateurile.

Pentru că acuzațiile procurorilor s-au bazat exclusiv pe denunțul făcut de unii dintre reprezentanții firmelor de IT și nu pe dovezi concrete, instanța a apreciat că există dubii cu privire la faptele presupus săvârșite de Macovei.

,,Ce plic ai dus? Cui i-ai dus? Ce-am făcut? Nimic”

Nici interceptările depuse la dosar cu titlu de probe de către DNA nu au fost suficient de explicite pentru un probatoriu solid, au motivate judecătorii Tribunalului București.

,,Ce plic ai dus? Cui i-ai dus? Ce-am făcut? Nimic”;,,… Plicuri nu am văzut.”;,,Îţi dai seama, dacă îi b**e mintea unuia că a venit ală cu prăjituri şi că s-ar putea … în prăjituri să fi fost bani. Bă, suntem nebuni?”;,, Aşa! Şi, dacă aţi venit cu pateurile, aţi venit voi cu bani?”;,, Şi, adică vrei să spui că pe mine mă ia că mi-aţi adus voi pateuri? Tu ce vorbeşti?”;,,Mi-ai dat ceva?”,,În afară de cadoul acela, era ceva? Mi-ai dat ceva?”,, Păi şi atunci de ce să-mi fie frică? A, mi-ai dat parfumuri? Mi-ai dat. Că mi-ai dat un şal? Da. Că mi-ai dat o scrumieră, anul trecut, de ziua mea? Da. Că mi-aduceaţi flori?”

,,Mi-aţi dat vreun leu? Despre ce vorbim? Da, deci nu contest că mi-aţi dat o geantă, un parfum, nu ştiu ce c***t, în rest?”.

Acestea au fost extrasele din interceptări pe care procurorii DNA le-au considerat concludente pentru a susține acuzațiile de luare de mită, însă instanța le-a apreciat drept insuficiente.

”Ca şi în cazul bunurilor de mai sus, nu există probe în dosar care să ateste că inculpata ar fi acceptat acest folos pentru a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu legate de contractul de mentenanţă încheiat de către ANV. A porni de la premisa că cheltuielile ocazionate de inculpată cu deplasarea şi şederea în SUA sunt destul de ridicate, astfel încât nu puteau fi efectuate în mod dezinteresat de membrii consorţiului, aspect de care inculpata ar fi trebuit să-şi dea seama, echivalează cu a fundamenta o acuzaţie pe supoziţii, în lipsa unor probe certe de vinovăţie.

Din punctul de vedere al instanţei de fond, Ministerul Public nu a reuşit să probeze, dincolo de orice dubiu, nici pretinderea procentului de 25% şi nici primirea sumei de 1.054.721,32 euro de către inculpată. Practic, Ministerul Public nu a probat existenţa activităţii infracţionale imputate”, au motivat judecătorii care au și dispus achitarea fostei directoare IT.

În plus, instanța a ridicat măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţele din datele de 10.10.2017, de 11.10.2017 şi de 30.10.2017. ”Restituie către inculpată următoarele bunuri: tabletă de tip iPad, geantă Furla, un şal de pus pe umeri Luis Vuitton; un ceas Longines; o scrumieră marca Versace; un stilou şi un pix Montblanc; portvizit Montblanc; un portofel Burberry; o curea Hermes; geantă Luis Vuitton; cizme bleumarin, lungi, marca Chanel; patru cauciucuri de iarnă marca Dunlop, televizorul Samsung”, potrivit portalului instanțelor de judecată.

Sentința Tribunalului București nu este definitivă.