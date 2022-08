Premieră mondială în istorie pentru omenire: NASA va lovi intenționat un asteroid VIDEO

Apărarea planetei Pământ este în fața unei premiere mondiale, primul test pe care omenirea îl face pentru protejarea lumii în fața amenințării asteroizilor din spațiu, care pot distruge viața de pe Terra. NASA efectuează în prezent misiunea DART care se va finaliza pe 26 septembrie 2022, când o sondă spațială lansată în noiembrie anul trecut, va lovi asterodiul Dimorphos, aflat la o distanță de 10,8 milioane de kilometri distanță, în momentul impactului.

Agenția Spațială americană NASA, folosind cele mai puternice telescoape din lume, a reușit să termine cu succes faza de observații, derulată pe parcurusl a 6 nopți, pentru a confirma calculele anterioare ale orbitei asteroidului Dimorphos, ținta misiunii DART, potrivit Sci Tech Daily.

Misiunea DART a NASA este prima încercare din istoria omenirii de a schimba viteza și traiectoria mișcării unui asteroid din spațiu, testând astfel o metodă de deviere a unui corp din cosmos.

Această experiență unicat până acum ar putea fi extrem de utilă omenirii, dacă în viitor va apărea un potențial pericol din spațiu (un asteroid sau meteorit) la adresa umanității, pentru apărarea planetară.

