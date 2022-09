Mirel Rădoi: "Puteam să fiu dat afară" Ce acuză antrenorul de la CSU Craiova

Mirel Rădoi, antrenorul formaţiei CS Universitatea Craiova, a declarat că nu se poate bucura pe de-a întregul de victoria cu FCSB, de duminică, din cauza faptului că FCSB este echipa la care a jucat multă vreme.

”Cred că diferenţa de scor putea fi mai mare în favoarea noastră în prima repriză. În a doua repriză am avut momente când nu am mai găsit zonele, am fost presaţi de FCSB, dar am câştigat. S-a dat un penalty inexistent împotriva noastră.

Nu vreau să pară că acuz arbitrajul, dar în seara asta, cu două decizii luate în defavoarea noastră, puteam să fiu dat afară. Nu se întâmpla asta, dar deciziile arbitrilor ne afectează şi nouă carierele. Nu pot să mă bucur foarte tare pentru această victorie, mai mult mă bucur pentru băieţii mei că au câştigat, eu sunt într-o poziţie destul de ingrată”, a declarat Mirel Rădoi.

Echipa Universitatea Craiova s-a impus duminică, scor 2-1, în meciul cu formaţia FCSB, într-un meci din etapa a 11-a a Superligii.