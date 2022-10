Mirel Rădoi, după meciul câștigat cu Sepsi: "O victorie nemeritată"

Mirel Rădoi, antrenorul Universităţii Craiova, nu a fost mulţumit sâmbătă, după meciul cu Sepsi, de jocul echipei sale, apreciind că ultimele cincisprezece minute trebuie uitate repede de băieţii săi.

”Am avut o primă repriză bună din partea noastră, datorită posesiei. În repriza a doua au ieşit mai decişi cei de la Sepsi. O victorie care, sincer, este nemeritată, pentru că Sepsi a dominat finalul, când a încercat să marcheze.

Nu am fost mulţumit de jocul din a doua repriză, mai ales ultimele 15 minute. Trebuie să uităm acest final de meci. Nu am fost mulţumit pentru că băieţii pot da mult mai mult. Prima repriză m-a deranjat că am părut o echipă timidă, lipsită de curaj. Mi-aş fi dorit mai mult curaj.

Trebuie să ne consolidăm poziţia din clasament, mai sunt 42 de puncte puse în joc. Cred că în afară de Farul, nimeni nu e sigur de prezenţa în play-off”, a declarat Mirel Rădoi.

Echipa Universitatea Craiova a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia Sepsi OSK, scor 1-0, într-un meci al etapei a 16-a din Superligă.