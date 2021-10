Mirel Rădoi, prima reacție după meciul câștigat cu Armenia. Ce spune despre barajul pentru Mondial

Selecţionerul Mirel Rădoi s-a declarat foarte mulţumit de atitudinea şi determinarea jucătorilor săi în meciurile cu Germania şi Armenia, din preliminariile Cupei Mondiale din 2022.

"Marea majoritate a felicitărilor trebuie să se îndrepte către băieţi, pentru că, din punct al determinării şi al atitudinii, în aceste două partide pe care le-am avut în luna octombrie, nimeni nu ne poate reproşa absolut nimic.

În această seară am avut o primă repriză foarte bună. În repriza a doua ştiam că, din punct de vedere fizic, vom ceda puţin anumite zone de teren, pentru că nu putem să ţinem acelaşi ritm din primul până-n ultimul minut, dar am gestionat foarte bine momentele. E clar că în repriza a doua am cedat din punct de vedere fizic, nici adversarul nu avea foarte multe de pierdut şi era normal să rişte.

Chiar la pauză, cu schimbările pe care le-au făcut, le-am spus că o să introducă doi atacanţi. Era normal, dar am gestionat în unele minute destul de bine, am avut şi ezitări, dar asta vine din entuziasmul pe care l-am avut. Le-am cerut jucătorilor să conducem în prima repriză cu 2-0 la pauză, pentru că ştiam că pot apărea unele probleme în repriza a doua. Din păcate nu putem să fructificăm măcar jumătate din ocaziile pe care le avem. După meciul din tur, de la Erevan, nu multă lume ne mai dădea şanse să fim pe locul 2.

Acum depindem doar de noi. Din punctul meu de vedere, chiar dacă mai sunt două meciuri, mai e doar o finală. Dacă noi câştigăm acasă cu Islanda şi mergem în Liechtenstein pentru o victorie şi nu putem să o luăm, atunci înseamnă că nu avem ce să căutăm la un baraj de Cupă Mondială. Am glumit înainte de meci, când am pregătit fazele fixe, când am avut o combinaţie şi ne gândeam care poate fi jucătorul surpriză la care Armenia nu se poate gândi. Când ne-am gândit la echipă, ne-am gândit la Mitriţă, numai că era neaşteptat să-l punem pe Mitriţă la 16 metri să atace punctul de la 11 metri şi să dea cu capul.

Ne-am gândit că Ianis poate veni din zona aia, dar Mitriţă, şi el şi Claudiu, am ales între ei care să stea la portar, pentru că au simţul golului şi pot apărea cu surprize. (n.r. - despre Andrei Ivan şi incidentul d ela conferinţa de presă)

Am vorbit cu Andrei, i-am explicat ce trebuia. E normal să apară oameni din club să-l apere pe jucătorul lor. Nici noi, când convocăm jucătorii la echipa naţională, nu ne uităm cine poate veni la fazele fixe şi cine nu. (n.r. - dacă în continuare va urma o traiectorie ascendentă pentru echipa naţională) Logic, cam ăsta ar trebui să fie traseul. Aşa am discutat şi acum, în vestiar. Oriunde ne-am duce, dacă am avea această determinare şi atitudine, indiferent de adversar, cel puţin adversarii cu care ne putem compara, e clar că valoarea va veni mereu deasupra şi vom putea câştiga meicurile.

E clar că atunci când întâlneşti echipe precum Germania şi te pun la respect prin posesie şi prin valoarea jucătorilor, atunci trebuie să echilibrezi balanţa prin această atitudine şi determinare", a declarat Rădoi, la microfonul Digi Sport.

Echipa naţională a României a revenit după mai mult de 12 ani pe Stadionul Steaua şi a învins, luni, cu scorul de 1-0 (1-0), reprezentativa Armeniei, în etapa a VIII-a a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Tricolorii urcă pe locul 2 în clasamentul grupei şi sunt favoriţi pentru a ajunge la baraj.