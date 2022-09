Mirel Rădoi, discurs dur după primul eșec în Superliga cu Universitatea Craiova

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat joi seară, după meciul cu Hermannstadt, scor 0-1, că formaţia sa nu a făcut destule lucruri pentru a merita măcar un punct şi că jocul poate fi caracterizat cu un cuvânt: “Neputinţă”.

Ads

”Dacă ar fi să caracterizez într-un singur cuvânt meciul nostru: neputinţă! Nu ştiu dacă a fost lipsă totală de atitudine, e clar că cei de la Hermannstadt ne-au dat o lecţie importantă în seară asta.

În prima repriză, n-am avut posesie. Nu am făcut prea multe lucruri pentru a merita nici măcar un punct. Suntem nemulţumiţi de felul cum am arătat în seara asta. Ocupăm primul loc la pase greşite, cu peste 80%. Prefer să pierd cu un scor mai mare, dar să realizăm ceva. Putem mult mai mult, dar şi adversarul a jucat pe acelaşi teren şi nu a dat atâtea pase în aut sau la adversar.

Dacă ceva a lipsit în ultimii ani la această echipă, a fost constanţa. Un duş rece, să ne trezim, un lucru pozitiv. Aş vrea puţin mai mult curaj, dar probabil că trebuie să vină şi de la mine, să le dau soluţii. Ar fi uşor să-i găsesc doar pe ei vinovaţi şi nu e aşa. Vinovatul principal în seara asta sunt eu! Nu-mi convine, dar totul pleacă de la mine. Au fost câteva ocazii, dar mai mult pe fondul valorii individuale, nu pe ce am pregătit. Se pare că nu am fost destul de concentrat şi nu am reuşit să le transmis băieţilor”, a spus Rădoi, potrivit digisport.ro.

De cealaltă parte, Marius Măldărăşanu a declarat că s-a temut de acest meci, având în vedere circumstanţele de la echipa sa.

”Este cea mai frumoasă victorie, ţinând cont de adversarul pe care l-am avut. Nu le-am spus băieţilor, dar mi-a fost teamă de meciul ăsta. Mulţi nu ştiu. Am făcut doar un antrenament între meciul cu FCSB şi meciul cu Universitatea Craiova. Ştie toată lumea situaţia, i-am înţeles pe băieţi. Ştiu cum gândea lumea dacă pierdeam ’Acum s-au dat banii şi nu mai vor să joace’.

Mă bucur, sper să ne autodepăşim şi asta au făcut. Am avut o echipă puternică. Îmi pare rău pentru Mirel, i-am urat baftă în continuare. Efortul a fost foarte mare, iar pe final m-am temut că nu vom rezista la ritmul jocului. Dacă un sportiv joacă cu întârzieri salariale, nu înseamnă că atunci când îşi primeşte banii nu mai joacă. Se simte liniştea pentru că sunt premise pozitive pe viitor. Degeaba dai banii acum şi apoi lucrurile vor fi ca înainte. Mai pierzi şi jucători.

Ads

Jucătorii nu ştiau ce se va întâmpla, îşi doreau să prindă o echipă. Sunt multe lucruri urâte plecate chiar din oraş. Mă bucur că nu sunt reale şi că cei doi patroni au făcut tot posibilul ca să regleze anumite lucruri. Alhassan a fost foarte supărat.

Şi-a dorit să plece. Pleca în liga a doua din Spania. Avea salariul mai mic decât la noi. Sunt discuţii pentru el. Dacă va fi o sumă corectă şi el va avea un salariu ok, eu îmi dau acceptul. Să rămânem deocamdată surpriza plăcută a campionatului şi apoi după şase-şapte etape putem spune că suntem o certitudine.

Pentru noi, toate meciurile sunt grele. Azi ne-a fost foarte greu. Meciul cu FC Argeş îl jucăm la Piteşti. Nu mă gândesc şi sunt ferm convins că nici băieţii nu se gândesc că va fi un meci uşor”, a afirmat Măldărăşanu.

Formaţia Hermannstadt a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Universitatea Craiova, în ultimul meci al etapei a etapa a opta a Superligii.