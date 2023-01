Mirel Rădoi, primele declarații în calitate de antrenor la Al-Tai: "O nouă aventură. Vorbisem de mult cu ei" Ce spune despre duelul cu Ronaldo

Mirel Rădoi va antrena în Arabia Saudită, pe Al-Tai. Îi va avea ca adversari pe Marius Șumudică (Al-Raed) și pe Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).

"O nouă aventură, dar nu era o surpriză pentru că de luni de zile am tot avut contacte, chiar și înainte de perioada echipei naționale mari, după ce am avut acel mandat la naționala de tineret. După aceea, chiar și când am fost la Universitatea Craiova.

Dar în momentul în care sunt angrenat într-un proiect, merg până la capăt dacă mi-am dat cuvântul, dat cel puțin până când simt că nu mai pot să aduc un plus. Au existat mai multe contacte în această perioadă, nu am vrut imediat să mă duc la prima ofertă după despărțirea de Craiova, pentru că lucrurile nu erau clare nici pentru mine, trebuia să reflectez puțin asupra a ceea ce s-a întâmplat la Craiova, ce am făcut bine, ce am făcut rău.

Numai bine au venit și sărbătorile de iarnă, am putut să stau mai mult cu familia și să încerc să aleg următoarele destinații. Negocierile nu au durat foarte mult, pentru că mi-a plăcut proiectul.

În momentul în care am fost sunat și am avut o discuție prin videoconferință cu președintele, în 7, 8, 10 minute maximum s-a terminat totul, pentru că le-am spus ce îmi doresc eu de la o echipă. Dar în mare, ideile au fost cam la fel. Și a fost o chestiune ușor de pus la punct", a spus Mirel Rădoi la revenirea în țară.

Rădoi, despre Cristiano Ronaldo

"Până atunci (n.r.: până la meciul cu echipa lui Cristiano Ronaldo, Al-Nassr), mai sunt o grămadă de partide, dar mă bucur că îl prind ca antrenor și că nu l-am prins ca jucător, ca adversar, pentru că probabil că îmi făcea otită", a spus Mirel Rădoi.