Declarații sexiste ale lui Mirel Rădoi după ce și-a dat demisia: ”Femeile vorbesc despre fotbal”

Tehnicianul Mirel Rădoi a anunţat, miercuri seara, după înfrângerea cu FC Argeş (scor 1-2), care a dus la eliminarea din Cupa României, că demisionează din funcţia de antrenor principal al echipei de fotbal Universitatea Craiova la aproximativ patru luni de la preluarea postului.

"Sunt dezamăgit atât de tare încât să îmi dau demisia în seara asta. Acum anunţ asta, mă voi duce să anunţ şi jucătorii. Cred că e momentul să demisionez din punctul meu de vedere. Rezultatul din seara asta nu ne-a avantajat. Şi chiar dacă echipa rămâne pe poziţie de play-off, calificarea mai departe în Cupa României era importantă. Iar eu nu cred că la momentul de faţă mai pot aduce un plus la nivel de echipă, de club, nu neapărat la nivelul jucătorilor... pentru că între mine şi ei niciodată nu a fost nimic. Posibil să fiu considerat laş că părăsesc corabia, dar, decât să o scufund... cred că abandonând-o poate să iasă la liman", a afirmat Rădoi, conform postului Orange Sport.

El a afirmat că nu acceptă ca preşedintele clubului, Sorin Cârţu, să îi spună ce să facă la antrenamente şi la meciuri.

"Semnalele care au fost în seara asta din partea conducerii au fost clare. Rezultatele nu vin ca o consecinţă a unui joc slab. Dacă m-aş lua după nea Sorin (n.r. - Sorin Cârţu, preşedintele clubului), aşa se pare. Dacă preşedintele clubului face evaluări din acestea publice şi nu cu mine, atunci o să îi dau lui ID-ul ăla (n.r. - legitimaţia de antrenor), ca să vină înapoi dânsul (n.r. - pe banca tehnică). Eu îl apreciez toată viaţa pentru că m-a debutat ca jucător, dar de acolo până la a ne spune nouă ce să facem la antrenament sau la meci... eu nu o să accept. Şi nu le-am acceptat de la nimeni. Eu nu spun că am ceva cu nea Sorin, eu spun lucrurile care m-au deranjat, nu e niciun fel de problemă", a explicat fostul selecţioner, precizând că nu va reveni asupra demisiei.

”Am văzut ce a zis nea Sorin că FC U Craiova merita să câștige partida clar. Din punctul meu de vedere cred că s-a uitat la altă partidă. Am avut ocaziile alea, am avut 65 la sută posesie, am avut suturi la poartă. Înseamnă că antrenăm degeaba.

Semnalele sunt altele din partea clubului, femeile vorbesc despre fotbal, despre ce se întamplă la Craiova. Eu nu accept prea multe semnale”, a mai spus Rădoi, referindu-se și la soția lui Sorin Cârțu.