Ce pensie de handicap primește Mircea Solcanu după operația pe creier: ”E un șoc pentru oricine”

Fostul prezentator Mircea Solcanu (45 de ani), care s-a confruntat cu grave probleme de sănătate, a dezvăluit care e pensia de handicap pe care o primește de la stat, în condițiile în care în luna ianuarie, a primit un ajutor financiar destinat românilor cu pensii mici.

Cunoscut din perioda în care prezenta un show la Acasa TV, alături de Cabral, Mircea Solcanu s-a retras din televiziune după ce a suferit o complicată operație pe creier, la Viena, în urmă cu 10 ani.

Acum, Mircea Solcanu a dezvăluit într-o declarație pentru impact.ro care e pensia pe care o primește de la stat, comparând-o cu ajutorul financiar de 1.600 de lei primit de pensionari la începutul acestui an.

Ads

„Ieri am primit banii. O să păstrez talonul. Pentru cei cu pensiile mici, este un mare ajutor. Din păcate, e doar pentru luna ianuarie suma asta. Păi, făceam petrecere, dacă rămânea aşa tot anul. După 3 ani în care nu am luat bursă, ci pensie, acum pensia mea a bătut luna asta bursele pe care le iau colegii mei de facultate, la Actorie.

Eu am o pensie de 760 de lei, acum am luat 2.000 de lei. Dacă rămânea aşa, de 2.000 de lei, eram ”like a boss”. Dar, de la 760 de lei, cât primesc de obicei, la 2.000 de lei, cât am primit ieri, e un şoc pentru oricine”, a declarat Solcanu pentru sursa precizată.

Mircea Solcanu a oferit detalii și despre starea sa de sănătate.

„Potrivit statisticilor, trebuia să se termine şi efectul operaţiei, ea îmi asigura un număr limitat de ani până la o recidivă sau necesitatea unei alte operaţii. A trecut termenul, nu am nicio problemă, în afară de pierderea auzului total la o ureche şi 70% la cealaltă, adică sunt aproape surd. De şapte ani, verile mi le petrec pe plajă, cu beri şi oameni buni, deci nicio oprelişte”, a subliniat el..