"Bombă" la Dinamo! Mircea Rednic dat afară din Ștefan cel Mare. Cine este noul antrenor

Contractul de activitate sportivă încheiat între clubul Dinamo şi Mircea Rednic şi-a încetat efectele cu efect imediat, marţi, a anunţat clubul dinamovist.

Noul antrenor al echipei va fi Flavius Stoican.

1. Contractul de activitate sportivă încheiat între clubul DINAMO 1948 S.A., (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement) şi Domnul Mircea Rednic şi-a încetat efectele cu efect imediat azi, 21 Decembrie 2021.

2. Începând de mâine, 22 Decembrie 2021, calitatea de antrenor principal al DINAMO 1948 S.A. - în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement, va fi preluată de Domnul Flavius Stoican", se arată în comunicatul FC Dinamo.

Mircea Rednic a fost numit antrenor la Dinamo la 1 octombrie.

Dinamo a încheiat anul pe penultimul loc în Liga I Casa Pariurilor, cu 12 puncte.